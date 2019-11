Romániai elnökválasztás - Külföldön megkezdődött a szavazás

2019. november 8. 17:32

Mérsékelt érdeklődés közepette - két nappal a hazai választókörök megnyitása előtt - megkezdődött a romániai elnökválasztás pénteken a külföldi választókörzetekben.

A külföldi voksolás megkönnyítését célzó, idén nyáron elfogadott törvény értelmében a külföldön tartózkodó román állampolgárok nem csak a belföldi voksolásra kijelölt - november 10-i - vasárnapi napon, hanem az azt megelőző pénteken is szombaton is leadhatják voksukat. Számukra 835 szavazókört rendeztek be külföldön, csaknem kétszer annyit, mint a májusi európai parlamenti (EP-) választáson, amikor hatalmas torlódás alakult ki egyes külképviseleteken és sokan több órás sorban állás után sem tudtak élni választójogukkal.

A külföldi választókörök pénteken mindenütt helyi idő szerint délben nyitottak, román idő szerint délután öt óráig pedig 36 ezer román állampolgár járult az urnákhoz. A májusi EP-választásokon - amikor csak vasárnap lehetett 7 és 21 óra között voksolni, és nem jutott mindenki sorra - 385 ezer szavazatot adtak le külföldön.

A külföldi szavazókörök pénteken helyi idő szerint 12-től 21 óráig, szombaton és vasárnap (akárcsak Romániában) 7-től 21 óráig tartanak nyitva.

Az állandó választási hatóság közlése szerint a csütörtöki határidőig 25.189 beérkezett levélszavazatot érvényesítettek. A külföldön élő román állampolgárok közül 41 ezren kérték, hogy levélben szavazhassanak. A hatóság emailben értesítette azokat, akiknek a szavazata nem érkezett meg időben postai úton, hogy voksukat - ha elküldték egyáltalán - érvénytelenítik, így választójogukat már csak személyesen gyakorolhatják valamely hazai vagy külföldi szavazókörben.

A levélvoksolás bevezetésétől azt remélték a román törvényhozók, hogy segít megelőzni a torlódást a külföldi szavazóköröknél. A bukaresti média szerint a diaszpórában élők közül azért éltek ilyen kevesen ezzel a lehetőséggel, mert sokan attól tartottak, hogy ha leadják adataikat, akkor a román hatóságok majd meg akarják adóztatni külföldön szerzett jövedelmüket.

A romániai elnökválasztáson a voksolásra jogosult csaknem 19 millió nagykorú román állampolgár eldönti, ki legyen az ország elnöke a következő öt évben. Amennyiben a 14 államfőjelölt egyike sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, akkor november 24-én második fordulót rendeznek a két legtöbb szavazatot szerző jelölt részvételével. A második fordulóban az a jelölt kap ötéves elnöki mandátumot, aki megszerzi az érvényes voksok egyszerű többségét.

MTI