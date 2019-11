Szlovákiában sem a magyar pártokat támogatja a Momentum

Egy szlovák pártnak kampányolt a Felvidéken a momentumos Donáth Anna, annak ellenére, hogy van tisztán magyar párt is Szlovákiában. A politikus szerint viszont a szlovák pártok is jól tudják képviselni a magyarokat. Néhány nappal ezelőtt a Momentum elnöke, Fekete-Győr András egy román államfőjelölt mellett kampányolt, pedig ott is van magyar jelölt – hangzott el az M1 Híradójában pénteken.

Saját közösségi oldalán népszerűsítette a Momentumos Donáth Anna, hogy részt vett a Progressszív Szlovákia és a SPOLU szlovák pártszövetség komáromi kampányrendezvényén.

A Momentum alelnöke arról ír: azért támogatja a két liberális szlovák párt jelöltjeit a közelgő parlamenti választáson, mert ők állnak legközelebb a Momentum politikájához,

mindannyian azonos értéket vallanak, ami egy egységes és erős Európa.

A 888.hu ennek kapcsán megjegyzi: a Momentum által támogatott Progresszív Szlovákia egy erősen Brüsszel-párti, liberális politikai formáció, amely ugyanannak a bevándorláspárti pártcsaládnak a tagja az Európai Parlamentben, mint a Momentum.

Donáth Anna szerint viszont a szlovák pártok magyar jelöltjeiken keresztül jól tudnák képviselni a magyar kisebbségeket is.

„Tök jó, hogy ez a Momentum szerte a Kárpát-medencében mindenhol román jelölteknek meg szlovák pártoknak kampányol a magyarokkal szemben”– fakadt ki közösségi oldalán az egyik felvidéki magyar képviselő, az MKP ifjúsági szervezetének elnöke, Gubík László.

Alig néhány napja a Momentum a romániai elnökválasztási kampányba is beszállt.

Csakhogy ott sem a magyar jelöltet, Kelemen Hunort, hanem egy román liberális politikust támogatnak. Fekete Győr András a Momentum elnöke Kolozsváron személyesen kampányolt a román jelölt, Dan Barna mellett, aki szerinte tenne a külhoni magyarokért. Azt viszont egy szóval sem említette, hogy a választáson magyar jelölt is van. „Úgy hiszem, hogy Romániában a kisebbségi jogok védelme végre a helyére kerülhet, és haladó szellemű, Európa-párti hazafiak képviselik majd” – mondta a párt elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta: Magyarországon a nemzetpolitikának két iránya létezik: a mostani kormány által képviselt nemzeti alapokon álló, valamint a nemzetközi alapokon álló szemlélet. Utóbbit régebben az SZDSZ képviselte, most pedig a Momentum. "Ez az SZDSZ, ez a nemzetközi, kozmopolita meggyőződésre és életszemléletre épülő külpolitika, vagy nemzetpolitika. A miénk nem ilyen, mert mi nemzeti alapokon állunk” – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: a magyar kormány érzékeny arra, hogy mi történik a külhoni magyarsággal, ezért minden megtesz annak érdekében hogy kiálljon mellettük.

