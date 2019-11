Megnyíltak a szavazóhelyiségek Spanyolországban

2019. november 10. 09:36

Reggel kilenc órakor és megkezdődött a voksolás a parlamenti választáson vasárnap Spanyolországban.

A választók 22 800 helyszínen adhatják le szavazatukat az ország 8131 településén este nyolc óráig.



Az előzetes eredmények ismertetését este fél tizenegy utánra jelezte a választás lebonyolításáért felelős belügyminisztérium, amely a nap folyamán kétszer tesz közzé részvételi adatokat.



A spanyol demokrácia 42 éves történetében 15. alkalommal rendeznek parlamenti választást, amelyen a több mint 37 millió választásra jogosult spanyol állampolgár 350 alsóházi (kongresszus) és 208 felsőházi (szenátus) képviselői hely sorsáról dönt.



A szavazás zavartalanságáért országosan több mint 92 ezer rendfenntartó felel ezen a napon.



Katalóniában fokozott biztonsági intézkedéseket rendeltek el. A hatóságok tartanak az esetleges rendbontásoktól, mert az autonóm közösségben folyamatosak a tüntetések azóta, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság október 14-én kilenc katalán függetlenségi politikust ítélt 9 és 13 év közötti börtönbüntetésre zendülés miatt.

Katalónia - terkepek.net

A közvélemény-kutatások szerint arra lehet számítani, hogy a szavazás után nem lesz könnyű a kormányalakítás, mert várhatóan egy párt sem szerzi meg az önálló kormányzáshoz szükséges abszolút többséget a parlamentben, és erre nem számíthatnak sem a csak baloldali, sem a csak jobboldali pártok alkotta politikai oldalak sem.



A felmérések többsége azt mutatta, hogy miként a legutóbbi, áprilisi választáson, most is a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) nyerhet, de tavasszal szerzett 123 mandátumához képest gyengébb vagy legfeljebb azonos eredménnyel.



Második helyen végezhet a konzervatív Néppárt (PP), amely harmincnál is több képviselővel növelheti frakcióját az eddigi 67-hez képest.



Akár meg is duplázhatja mandátumainak számát a VOX radikális jobboldali párt, amely tavasszal jutott be először a parlamentbe, akkor 24 képviselővel.



A nagy vesztes az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középutas párt lehet, eddigi 57 mandátuma húsz alá csökkenhet.



Az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) radikális baloldali párttömörülés parlamenti képviselete öt-tíz képviselőivel lehet kevesebb az eddigi 42 mandátumához képest.



A Podemos egyik volt politikusának, Ínigo Errejónnak az új pártja, a Más País (Több ország) több mandátumot is szerezhet a törvényhozásban.



A bizonytalan szavazók arányát 30-35 százalék között mérték, az ő döntésük nagyban befolyásolhatja a végeredményt az előrejelzésekhez képest.



Spanyol politikai elemzők szerint ha a választás a felméréseknek megfelelően alakul, akkor a pártoknak meg kell barátkozniuk egy esetleges nagykoalíció gondolatával, amit eddig elutasítottak.

MTI