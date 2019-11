Hasít a magyarországi ipar

2019. november 10. 14:16

Kirobbanó teljesítményt jeleznek az ipari termelés szeptemberi adatai. Ebben jelentős szerepet játszott az elektronikai ipar és az autógyártás.

Kecskeméti autógyár - jarmuipar.hu

Szeptemberben 11,1 százalékkal nőtt az ipari termelés, a munkanaphatástól megtisztított adat szerint kilenc százalékkal emelkedett a kibocsátás – közölte tegnap a Központi Statisztikai Hivatal. – A hazai ipar teljesítménye lényegesen felülmúlja más országokét, így teljesen elvált a kifejezetten gyenge európai és német konjunktúrától. Ezt támogatja az új autómodellek gyártása, az új exportkapacitások üzembe helyezése, valamint az élénk belső kereslet – mondta lapunknak Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. Szerinte a kedvező folyamatot tovább biztosítja a beruházások érdemi növekedése, valamint a soha nem látott mértékű működőtőke-beáramlás. Önmagáért beszél, hogy az idén 1800 milliárd forintnyi beruházást jelentettek be. A Takarékbank erre az évre hat százalék feletti növekedést vár az ipari kibocsátásban a tavalyi 3,6 százalék után.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője is úgy látja, hogy a kiemelkedő eredmény egyértelműen az autógyártás felpörgéséhez köthető, amely a nyári szünet után magasabb fokozatba kapcsolt. Az elektronikai iparral együtt pont a két legfontosabb ágazat tudott robbantani a harmadik negyedév utolsó hónapjában – írta a távirati irodához eljuttatott kommentárjában. Szerinte a friss adat egyben azt jelenti, hogy a meglepően erős kiskereskedelmi teljesítmény után az ipar is kiemelkedő negyedévet produkált. Így a harmadik negyedéves GDP-növekedés a vártnál is erősebb lehet. Azaz továbbra is öt százalék közelében alakulhat.

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a GKI Gazdaságkutató Zrt. a minap ismét alulbecsülte a gazdasági növekedés várható mértékét. A társaság szerint az idén 4,3 százalékkal bővülhet a gazdaság a tavalyi 5,1 százalék után, míg a cég 2020-ra a világgazdasági körülmények romlása és az uniós támogatások serkentő hatásának kifulladása miatt markáns lassulást valószínűsít.

– Zajlik a magyar gazdaság szerkezetváltása a high-tech iparágak irányába, amelyek biztosítani tudják a tartós, fenntartható növekedést – erről György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt az M1-en, hozzátéve, hogy kezd beérni az öt évvel ezelőtt meghirdetett iparfejlesztési stratégia. György László szerint a bővüléséhez hozzájárul a politikai stabilitás, a kiszámítható üzleti környezet, az alap-infrastruktúrák fejlettsége, az innovációs ökoszisztéma fejlesztése és a munkaerőpiachoz igazodó oktatás.

magyarnemzet.hu