Német külügyminiszter: Európának sokáig szüksége lesz még a NATO-ra

2019. november 10. 16:17

Európának sokáig szüksége lesz még a NATO-ra, és a szövetséget akkor is meg kell majd őrizni, amikor a kontinens már képes lesz önállóan megvédeni magát - hangsúlyozta Heiko Maas német külügyminiszter egy vasárnap megjelent írásában.

"A NATO nem az, aminek gondolod" - foreignpolicy.com

A szociáldemokrata (SPD) politikus a Der Spiegel című hírmagazin portálján közölt írásában azzal kapcsolatban, hogy Emmanuel Macron francia államfő a napokban az "agyhalott" kifejezéssel jellemezte a NATO állapotát, kifejtette: a francia elnöknek igaza van abban, hogy "erős és szuverén" Európát kell építeni, amely az eddiginél sokkal többet tesz a saját biztonságáért.



Azonban németeknek és franciáknak egyetértésre kell jutniuk abban, hogy miként lehet megvalósítani ezt az új Európát, és Németország számára világos, hogy "hiba lenne, ha aláaknáznánk a NATO-t".



Németország és Európa nem tudja megvédeni magát az Egyesült Államok nélkül. Ezt mutatja a közepes és rövidebb hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról kötött orosz-amerikai INF-egyezmény Oroszország általi megsértésének ügye is - írta a német diplomácia vezetője, aláhúzva: felelőtlenség lenne olyan kül- és biztonságpolitikát kidolgozni, amely nem támaszkodik Washingtonra, és veszélyes lenne, ha Európa és az Egyesült Államok biztonsága szétválna egymástól.

Európának sok-sok évig szüksége lesz még a NATO-ra, amely a tehermegosztás, a nemzetközi együttműködés és a multilateralizmus - a nemzetközi ügyek érdekegyeztetésen és többoldalú megállapodásokon alapuló formálásának - intézménye, és akkor is ki kellene tartania majd a szövetség mellett, amikor már önállóan is garantálni tudja biztonságát.



"Igen, erős és szuverén Európát akarunk, de egy erős NATO részeként, és nem helyette" - írta Heiko Maas, hozzátéve, hogy a biztonságáért tenni kész új, erős Európa nem lehet a NATO-t felváltó modell, hanem a transzatlanti kapcsolatok újraélesztésének motorjaként kell működnie, és nem lehet csupán francia-német projekt, hanem közös alkotás, amely valamennyi ország, például a balti államok és Lengyelország biztonsági érdekeit is érvényre juttatja.



Emmanuel Macron vasárnap este Berlinbe látogat, Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök meghívására díszvacsorán vesz részt a német fővárost évtizedekig kettéosztó fal ledöntésének 30. évfordulója alkalmából, az eseményre Angela Merkel kancellár is hivatalos.

MTI