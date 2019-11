Kálmán Olga a DK-s főpolgármester-helyettes politikai főtanácsadója lesz

2019. november 10. 21:49

Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet, a humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettes munkáját.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón közölte: Kálmán Olga - akit a párt az ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztáson indított - csatlakozott a DK-hoz, és abban segít majd, hogy Budapestnek "színes, nyitott, európai, korszerű kulturális élete" legyen.



Gy. Németh Erzsébet arról beszélt: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén azt mondta, Budapest egy sokszínű kulturális város, és "a mi feladatunk az, hogy a hagyományait megőrizzük, illetve a pezsgő kulturális életet továbbfejlesszük". "Azt is szeretnénk, hogy más kultúrájú emberek a kultúrájuk miatt üldözetésnek ne legyenek kitéve" - fogalmazott, rámutatva arra, hogy e gondolatok jegyében kezdi meg főpolgármester-helyettesi munkáját.

Gy. Németh Erzsébet elmondta, amikor végiggondolta, hogy kikkel szeretné ezt a munkát végezni, akkor elsőre Kálmán Olga jutott az eszébe, ezért is kérte fel politikai főtanácsadójának.

Az ellenzéki politikus megjegyezte azt is, hogy szerinte a kultúra az egyetlen olyan területe a fővárosnak, amelyhez az Orbán-kormány még nem tudott hozzányúlni. A kulturális területen a főváros viszonylagos önállóságot élvez, megvannak a kulturális intézményei - mondta.



Kálmán Olga közölte, Gy. Németh Erzsébethez tartozik főpolgármester-helyettesként a kulturális intézmények felügyelete is, és ebben segíti majd munkáját főtanácsadóként.



Szerinte egy főváros vezetésének kötelessége elősegíteni, hogy a kultúra mindenki számára elérhető legyen. Olyan programokat tart szükségesnek - mondta Kálmán Olga -, amelyek biztosítják, hogy a gyermekeknek, a fogyatékkal vagy nehezebb anyagi körülmények között élőknek is ugyanolyan esélyük legyen a kultúra elérésére, mint bárki másnak.



Bejelentette: főtanácsadóként javasolja a főváros vezetőinek, hogy a Budapesten megvalósuló beruházások értékének egy százalékát kötelező legyen a főváros kulturális életének fejlesztésére fordítani. Tanácsolja majd, hogy ezt a kérdést a kormány képviselőivel a fővárosi közfejlesztési tanácsban vitassák meg.



Barkóczi Balázs, a DK szóvivője válaszolt azokra a kérdésekre, hogy kerületi DK-s polgármesterek miért Czeglédy Csaba ügyvédi irodájával kötöttek szerződéseket, amikor azt ellenzéki pártok kifogásolják. Elmondta: Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere már a bejelentést és a szerződéskötést megelőző napokban egyeztetett erről a momentumos alpolgármesterrel, aki akkor nem emelt kifogást. "Úgyhogy nincs okunk ezt a szerződést felbontani" - jelentette ki, majd úgy fogalmazott: "mi kifejezetten büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan ember vállalta el a VII. kerület jogi ügyeinek a képviseletét, aki a Fidesz ellen már számtalan pert nyert meg".



Barkóczi Balázst kérték, hogy reagáljon Kövér László Gyurcsány Ferencre vonatkozó kijelentéseire. Az Országgyűlés elnöke a Kossuth rádióban vasárnap a DK elnökét a magyar politikai élet legaljához sorolta. A szóvivő azt mondta: attól tart, ha ezekre a szavakra reagálna, akkor "keszonbetegséget" kapna, hiszen "olyan mélyre kellene süllyednie".

