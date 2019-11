A demokraták elutasítják a republikánusok javaslatát Biden meghallgatására

2019. november 10. 22:31

Amerikai demokrata párti politikusok elutasították a republikánusok javaslatát Joe Biden volt alelnök és jelenlegi demokrata elnökjelölt-aspiráns és fia, továbbá a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonbeszélgetését kiszivárogtató férfi képviselőházi meghallgatására.

A republikánus törvényhozók nevében Devin Nunes kaliforniai képviselő még szombaton ismét előterjesztette azt a javaslatot, hogy a Donald Trump amerikai elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás (impeachment) előtti meghallgatásokra idézzék be Joe Bident és fiát, továbbá a hivatalosan meg nem nevezett kiszivárogtatót és más, az ügyben feltételezhetően érintett személyeket. Ezt a hét elején Jim Jordan ohiói republikánus képviselő már javasolta.

Devin Nunes - motherjones.com



Nunes javasolta egyúttal Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottsága elnökének meghallgatását is. A Schiff vezette testület egyike annak a három képviselőházi bizottságnak, amely a meghallgatásokat tartja.

Adam Schiff - nypost.com



Schiff levélben utasította el a republikánus javaslatot. "A bizottság nem fogja megkönnyíteni Trump elnöknek és kongresszusi szövetségeseinek, hogy fenyegethesse, megfélemlíthesse a kiszivárogtatót, bosszút állhasson azon, aki bátran megnyomta a vészcsengőt" - írta a levélben a kaliforniai demokrata párti politikus.



A kiszivárogtató volt az, aki információkat juttatott el a képviselőház demokrata politikusainak arról, hogy júliusban Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonbeszélgetést folytatott egymással, amelynek során Trump felvetette, hogy az ukrán vezetés megvizsgálhatná Joe Biden és fia korrupciógyanús ukrajnai üzleteit. Ez az információ az alapja a demokraták által kezdeményezett meghallgatásoknak.



A demokrata politikusok értelmezése szerint az Egyesült Államok elnöke arra kérte fel egy idegen ország vezetőjét, hogy amerikai állampolgárok ellen indíttasson vizsgálatot, és ezzel lehetőséget adott a beavatkozásra az amerikai belpolitikába, ráadásul e vizsgálathoz kötötte az Ukrajnának nyújtandó katonai segély folyósítását is. A republikánus érvelés szerint az elnök csak a korrupcióellenes harc jegyében vetette fel a lehetséges vizsgálatot.



Az eddigi meghallgatásokból kiderült: Donald Trump munkatársai - elsősorban személyes ügyvédje, Rudy Giuliani - már régóta azon dolgoztak, hogy rávegyék az ukrán vezetést e vizsgálatok megindítására, illetve Zelenszkijt arra, hogy ezt a nyilvánosság előtt is bejelentse. De kiderült az is, hogy például az egyik beidézett diplomata, Marie Yovanovitch volt ukrajnai nagykövet, aki Trump ellen vallott, eskü alatt tett nyilatkozatában nem mondott igazat. A republikánusok eljárást kezdeményeznek ellene.





Joe Biden - axios.com

A kiszivárogtató nevét hivatalosan ugyan nem hozták nyilvánosságra, de Trump egyik fia, ifjabb Donald Trump és az amerikai, valamint sokak számára meglepő módon az olasz sajtó egy része már közölte. Demokrata oldalról nem érkezett cáfolat arra, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik munkatársáról, Eric Ciaramelláról van szó, aki korábban szorosan együttműködött Joe Bidennel is.

Eric Ciaramella - freestaeofv.com



A meghallgatások szerdától folytatódnak, s ezúttal nyilvánosak lesznek. Elemzők azt valószínűsítik, hogy a demokrata többségű képviselőházban megszavazzák majd az impeachment eljárás megindítását, míg ezt a republikánus többségű szenátusban szinte bizonyosan elutasítják.



A vasárnapi, szokásos politikai vitaműsorokban több demokrata párti politikus is foglalkozott a meghallgatásokkal és a republikánusok javaslatával. Eric Swalwell kaliforniai demokrata képviselő a CBS televízióban úgy vélekedett: "elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy az adófizetők pénzét felhasználva megzsaroltak egy kormányt, hogy nyomozzon az elnök politikai ellenfele ellen". Jackie Speier, szintén kaliforniai demokrata képviselő az ABC televízióban azt állította: "az elnök törvényt sértett".



Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor azonban arra hívta fel a figyelmet: névtelen bejelentés alapján nem lehet eljárást indítani egy elnök ellen, de senki más ellen sem.

MTI