Pompeo: az USA támogatja az új választások megtartását Bolíviában

2019. november 10. 22:43

Az amerikai kormány támogatja az új választások megtartását Bolíviában - hangoztatta vasárnap kiadott közleményében Mike Pompeo, az amerikai diplomácia vezetője.

Térkép: wikitravel.org

"A bolíviai nép szabad és tisztességes választásokat érdemel" - fogalmazott az amerikai külügyminiszter, leszögezve, hogy az amerikai kormányzat teljes mértékben támogatja a bolíviai nép akaratát tükröző választásokat. Szerinte ezeknek az is a céljuk, hogy helyreállítsák a választási folyamatba vetett bizalmat.



Pompeo egyúttal sürgette, hogy az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) nyújtson technikai segítséget a választások lebonyolításához, és biztosítsa azt, hogy a választási bizottság valóban független legyen, és összetétele tükrözze a bolíviai társadalom széles rétegeit. A tárcavezető utalt arra is, hogy vasárnap nyilvánosságra hozott jelentésében az AÁSZ több, "zavarba ejtő" szabálytalanságot talált az október 20-án tartott bolíviai választásokon.



Evo Morales bolíviai államfő vasárnap jelentette be, hogy új választási bizottságot alakítva megismétlik az októberi választásokat, majd nem sokkal később - a rendőrség és a katonaság felszólítását követően - azt is bejelentette, hogy lemond az elnöki posztról.



Bolíviában az október 20-án tartott választások óta folyamatosak a tüntetések és a zavargások. A protestálók és az ellenzéki pártok választási csalásokra hivatkoznak. Moralest 2006-ban választották meg Bolívia elnökének. Ő az első őslakos vezetője az országnak, ahol egyébként a lakosság kétharmada szintén őslakos. A The New York Times című amerikai lap értékelése szerint az egykoron széles körben népszerű elnök egyre inkább hajlik az önkényuralmi kormányzásra.

MTI