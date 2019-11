Franciák áradoznak a balatoni borokról

Intenzív kapcsolat alakult ki Balatonfüred és környéke, valamint a Loire völgye között - a kapocs fontos eleme a bor. A borminőséget dicsérték, a bio- és vegánborokról elismerőleg szóltak, a Balatonfüred-csopaki borvidék szőleiről pedig áradoztak azok a francia borászok, akik nemrég több napos látogatást tettek itt - írja a Veol.hu.

A Loire mentéről érkezett borászok települése, St. Florent-Le-Vieil Tihany testvérvárosa, így kerültek ide a borászok; megismerni a gasztroturizmus és a borászat együttműködését. A 12 fős delegáció fogadását a füredi alpolgármester, Tihany vezetője, valamint egy borász vállalta magára. A borászok végig dicsérettel szóltak az ételekről, az ültetvényekről és a vendégszeretetről is, amit a magyar borászok egyébként előzőleg a Loire völgyében is megtapasztalhattak. A következő "kör" majd Franciaországé lesz, ahol magyar borászok is zsűrizhetnek majd egy borversenyen, a kapcsolat tehát élő marad.

veol.hu