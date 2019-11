Európai Bizottság: a brit kormány még nem nevezte meg a biztosjelöltjét

2019. november 11. 17:47

Egyelőre nem nevezte meg biztosjelöltjét az Egyesült Királyság kormánya, de az Európai Bizottság arra számít, hogy ez még hétfőn megtörténik - közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője.

Eric Mamer arról számolt be, hogy szoros kapcsolatban vannak a londoni kormánnyal, mivel fontos lenne, hogy a szigetország mihamarabb kiválassza a delegáltját.

Rámutatott emellett, hogy a brit európai uniós kilépés (Brexit) újabb halasztásának egyik feltétele volt, hogy az ne veszélyeztesse az EU-intézmények működését.

Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november elején lépett volna hivatalba, de ezt el kellett halasztani az első francia, magyar és román jelölt elutasítása miatt. A jelenlegi cél december elseje, ugyanakkor vannak, akik szerint ez sem tartható, különösen az után, hogy a megválasztott elnök felkérte a kiválásra készülő Egyesült Királyság kormányfőjét, hogy nevezze meg ő is a jelöltjét, mondván, ez jogi kötelessége a Brexit halasztása miatt, még ha korábban ez ellen is foglalt is állást.

Diplomáciai források szerint London hajlandó eleget tenni ezen kérésnek, és hamarosan fel is terjeszti kiválasztottját, akinek ezt követően még keresztül kellene mennie az Európai Parlament (EP) szakbizottsági jóváhagyási folyamatán.

A teljes biztosi testületről végül az EP plenáris ülésének is szavaznia kell. Ezt november 27-re tervezik.

A csúszás miatt Jean-Claude Juncker mostani elnök és a biztosi testület jelenlegi tagjai maradtak a posztjukon ügyvivőként.

MTI