Izraelben háborús készültséget rendeltek el az ország déli és középső részén

2019. november 12. 08:12

Háborús készültséget rendeltek el kedden Izrael déli és középső részén, a rádióban arra szólították fel az embereket, csak akkor utazzanak Tel-Avivba és környékére, ha feltétlenül szükséges.

Éjszaka Izrael leszámolt az Iszlám Dzsihád terrorszervezet gázai vezetőjével, Bahá Abu al-Attával, a múlt pénteki gázai rakétatámadások felelősével. A csapásra válaszul a Gázai övezetből rakétákkal támadták meg a környező izraeli területeket. Tel-Avivban és más központi városokban is megszólaltak a légvédelmi szirénák - számolt be a katonai rádió.



A Bahá Abu al-Atta elleni akcióval egy időben a szíriai fővárosban, Damaszkuszban merényletet kíséreltek meg az Iszlám Dzsihád egyik ottani vezetője, Akram Adzsuri ellen, de a korábbi információkkal ellentétben a katonai rádió legfrissebb értesülése szerint nem halt meg, életben maradt, noha a fia életét vesztette, és lakóháza súlyos károkat szenvedett.



Izrael déli és teljes központi részén háborús készültséget rendeltek el, zárva maradnak az iskolák, és csak azokon a munkahelyeken dolgoznak, ahol feltétlenül szükséges.



Délelőtt összeül az izraeli biztonsági kabinet a hadsereg tel-avivi főhadiszállásán még Benjámin Netanjahu kormányfő és védelmi miniszter irányításával, Netanjahu ugyanis délelőtt 11 órakor adja át ezt a hivatalt Naftali Bennetnek, akit pénteken nevezett ki a védelmi tárca élére.



A tizenhármas kereskedelmi tévécsatorna híradása szerint az ország déli és középső részére lőtt rakétákra válaszul az izraeli légierő csapásokat mért katonai célpontokra a Gázai övezetben.



A vaskupola légvédelmi rendszer folyamatosan befogja az izraeli városokra célzott gázai lövedékeket, egyelőre csak két rakéta ért földet Szderóti lakóépületek udvarán, de ezek sem okoztak kárt emberéletben, csak anyagi károk keletkeztek.



Az izraeli katonai rádió szakértői szerint egyelőre csak az Iránból irányított Iszlám Dzsihád rakétái támadják Izraelt, de a helyzet jobban elmérgesedhet, ha később esetleg az övezetet uraló Hamász iszlamista szervezet is rakétákat lő ki.



A kormányalakítással megbízott Beni Ganz, az ellenzéki centrista Kék-fehér párt elnöke az izraeli vezetés mellé állt, mint mondta, támogatja az Izrael biztonsága érdekében tett lépéseket, és a lakosság biztonságát a politika fölé helyezi.

Beni Ganz - neokohn.hu

Ganznak még nyolc napja lenne a kormányalakításra, de a háborús helyzet kialakulásával beszűkültek a lehetőségei. A katonai rádió elemzése szerint ebben a helyzetben nem lesz módja kisebbségi kormányt alakítani a baloldali és a centrista pártokkal, az arab pártok szövetségének külső támogatásával, és a Likuddal folytatott koalíciós tárgyalások is háttérbe szorultak a biztonsági kérdésekkel szemben.



MTI