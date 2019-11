Felvidék - Vezetőképzés, közösség- és csapatépítés Gyűgyön

2019. november 12. 08:35

A Lévától nem messze fekvő Gyűgyön gyűlt össze a lévai és környékbeli fiatal értelmiség. A Reviczky Társulás Ifjúsági Szakosztály szervezése és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszírozása adott lehetőséget egy olyan hétvégi program megteremtéséhez, melyen a közösség- és csapatépítés került a középpontba.

A pénteki esti tréninget Martin Vivien, a Petőfi Sándor-program Lévára kihelyezett ösztöndíjasa tartotta, melynek témája közösségépítés és a rendezvényszervezés volt. A fiatalok megvitatták, miért is jó közösségben élni, közösségbe járni, és hogy miért pont ők és hogyan kezdjenek el közösséget kiépíteni, irányítani. Szó esett arról is, hogy miként, milyen típusú emberekből épül fel egy jó csapat és teszt kitöltésének segítségével azt is megtudták, hogy ők egy csoporton belül milyen szerepet tudnak a leghatékonyabban betölteni. A tréning második felében pedig arról beszélgettek, mi a sikeres rendezvényszervezés kulcsa, és hogy milyen úton, mely eszközök, megoldások segítségével juthatunk el odáig, hogy rendezvényünket sikerként könyvelhessük el. A tréning után csapatépítő játékok emelték az est hangulatát és fokozták a fiatalok motivációját.





Szombaton sem tétlenkedett a csapat. Kora délelőtt Veszelei Éva érkezett hozzánk, akitől első ízben az időgazdálkodás fortélyait sajátíthattuk el, hiszen egy fiatal akkor tud a közösségben aktívan szerepet vállalni, ha van szabadideje. S akkor van szabadideje, ha a saját idejét jól be tudja osztani. Az időmenedzsment-tréning után pedig egy önismereti blokk következett, ahol igyekeztünk felfedezni azokat a tulajdonságokat, készségeket a résztvevőkben, melyeket a közösség, a csapat javára tudnak fordítani. Ebéd után a Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány (KÉRA) alapítója, Tarnai Tamás érkezett hozzánk, akivel előbb felvázoltuk a felvidéki, illetve a Kárpát- medencei magyarság problémáit, melyekre igyekeztünk megoldásokat találni, majd Tamás bemutatta a KÉRÁT, annak munkáját és jövőbeli terveit.





Biztosak vagyunk benne, hogy a hétvége után, bár ha fizikailag kicsit fáradtan is, de lelkileg feltöltődve, kellő motivációval felvértezve, új ismeretekkel tértek haza a fiatalok. Ígéretünk szerint folytatjuk a megkezdett munkát, annak érdekében, hogy Léván minél több szórakoztató és kulturális program várja a fiatalokat.

M. V.

felvidek.ma