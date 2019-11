Délvidék - Felcsíki hétvége az Al-Dunán

2019. november 12. 08:48

Magyar népzenétől volt hangos a hertelendyfalvi Testvériség Egység Általános Iskola a hétvégén. A helybéli Győrfi Sándor zenész, zenepedagógus, a Dél Pacsirtái Gyermekkórus vezetője szervezésében megvalósuló intenzív oktatáson felcsíki népzenével és néptánccal ismerkedhettek az érdeklődő fiatalok.

Énektanulás - Kép: Varga Emese

A kezdeményezés tavaly indult, és folyamatosságot terveznek, varhatóan hamarosan megvalósul a következő alkalom is, ahol az eddig megtanultakat fogják mélyíteni, de új jelentkezőket is várnak a programon.

A felcsíki anyagra, mint az al-dunai székelyek őshazájának kultúrájára tekintenek a szervezők. Emellett, tekintettel arra, hogy különböző korosztályok képviseltették magukat, fontos, hogy kisebbek-nagyobbak egyaránt megtalálják benne a nekik való kihívást.

A mesterek Erdélyből, Székelyföldről érkeztek, a csíkszeredai Kedves Zenekar tagjai, valamint Kádár Elemér és Salamon Kata táncoktatók személyében. A hangszeres népzenével megismerkedni vágyó gyermekek két napig, szombaton és vasárnap vehettek részt egész napos képzésben, a táncoslábú érdeklődőket pedig vasárnap reggeltől vették kezelésbe az oktatók. Hegedűn Román Hunor, brácsán Kedves Botond, ütőgardonon pedig Bíró Imre népzenészek tanítottak.

A hétvégén, mintegy 50 fiatal vett részt Minden kategóriában voltak kezdők és haladók is, bár inkább az jellemző, hogy azok a gyermekek jutnak el hasonló képzésekre, akikkel év közben is folyamatosan foglalkoznak, egyesületek tagjai. Ezen az alkalmon, a környékbeli, dél-bánáti települések mellett, egészen Temerinből is érkeztek fiatalok.

A szervező szerint, a hasonló alkalmak, akárcsak a - szintén az ő nevéhez fűződő - dél-bánsági hagyományőrző, anyanyelvápoló, közösségépítő, néptánc- és népzenei tábor, a szakmai fejlődés mellett, a résztvevő gyermekek kapcsolataira is nagy hatással vannak, hiszen nem csak fellépésről van szó, alkalmuk nyílik a barátkozásra, akár egymásra találásra, leendő ifjúsági együttesek, zenekarok alapjainak lefektetésére.

Győrfi Sándor fontosnak tartja, hogy az érdeklődő gyerekekkel és fiatalokkal magasan képzett szakemberek is foglalkozzanak, és hogy kihasználják a hasonló alkalmakat. Szerinte, lehetőség nyílna a dél-bánsági körzet ilyen jellegű felzárkóztatására egy ilyen szakképzett munkaerő alkalmazásával, aki folyamatos kapcsolatban van a helyi szervezetekkel, együttesvezetőkkel, és a heti két próbából legalább egyet le tud vezetni. Hiszen a folyamatosan változó világban a gyermekeket is nehezebb lekötni, megfogni, ők is igénylik a szakértelmet. „Ez nem a mi embereinknek a lenézése, hanem a szakma fejlődésének és igényeinek a felismerése. […] A Táncművészeti Főiskolát végzettekkel szemben lennénk lenézőek, ha azt mondanánk, ezt mindenki meg tudja csinálni” – mondta Győrfi Sándor.

A szervező elmondta, a zenei, és táncos hagyományaink ismerete nagy közösség- és identitásmegőrző erővel bír, ami a szórványban fokozottan fontos. Sokszor tovább marad meg a zene a közösségi emlékezetben, mint maga az anyanyelv. A hasonló lehetőségek akár ösztönzőleg is hathatnak azon fiatalok számára, akik már nem, vagy alig beszélik az anyanyelvüket, hogy ne csak őseik zenei kultúráját, hanem nyelvét is visszatanulják.

Varga Emese

