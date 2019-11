Magyar Levente: a magyar-szerb kapcsolatok dinamikusan fejlődnek

2019. november 12. 16:03

A magyar-szerb kapcsolatok dinamikusan fejlődnek, mindkét ország szeretné kihasználni az ebből adódó kedvező üzleti lehetőségeket - hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára kedden a magyar-szerb üzleti fórum megnyitóján, Budapesten.

Hozzátette: a két ország kiváló helyzetben van a gazdasági építkezéshez, ennek segítésére Magyarország több új eszközt is alkalmaz a következő időszakban.



"Nemcsak beszélünk arról, hogy nyitni szeretnénk, hanem komoly pénzügyi eszközöket is rendelünk a szavak mögé" - jelentette ki Magyar Levente.



A KKM államtitkára elmondta, a magyar vállalatok akár 50 százalékos támogatással tudnak majd Szerbiában beruházást végrehajtani az ország egész területén, nem csak a Vajdaságban, de Közép- és Dél-Szerbiában is.



A pénzügyi lehetőség nem csak a magyar cégeket érinti, ebből a konzorciumban induló szerb vállalatok is részesülhetnek - mondta Magyar Levente.



Hozzátette: Magyarország szeretné a Szerbián kívül élő szerbeket is hasonló programokkal segíteni, erről a következő hónapokban tárgyalnak majd.



Magyar Levente arra bíztatta az üzleti fórum résztvevőit, hogy bátran, üzleti kockázatot vállalva keressék az együttműködés lehetőségét.



Milun Trivunac, a szerb gazdasági minisztérium államtitkára is arról beszélt, hogy egy év alatt a magyar-szerb kapcsolatok jelentősen bővültek, és adott a lehetőség a kölcsönös együttműködésre.



A szerb államtitkár szerint az építőipar, a kohászat, az energetika, az autóipar számos lehetőséget ad arra, hogy a harmadik ország piacán közösen lépjenek fel a két ország vállalkozói.



Milan Trivunac hangsúlyozta, a szerb kormány munkájában a politikai és gazdasági stabilitás prioritás élvez. Szerbiában az idén 3,5 százalékos GDP-növekedéssel számolnak, jövőre 4 százalékos bővülést várnak, a munkanélküliséget csökkentették, az idén várhatóan egyszámjegyű lesz.



Hendrich Balázs, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója elmondta, 93 magyar és 32 szerb cég regisztrált a fórumra, ez mutatja azt is, hogy a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlődnek, és ezt az ügynökség is segíti.



A vezérigazgató jelezte, a jövő héten nyílik meg a HEPA belgrádi irodája, amellyel szemben elvárás, hogy segítse a magyar és a szerb vállalatok partnerségi kapcsolatépítését.



A HEPA vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a nyugat-balkáni beruházási támogatási programban a regisztráció a héten zárul. A programban szeretnék elérni, hogy a magyar kormány támogatásával a magyar vállalkozások szerb partnerekkel közösen Szerbiában hozzanak létre beruházásokat. Ezen túlmenően programot készítenek elő arra, hogy magyar és szerb cégek együttműködésében új infrastrukturális projektek valósuljanak meg - mondta Hendrich Balázs.

MTI