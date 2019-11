Megbízható partnernek nevezte Ausztriát a fehérorosz államfő

2019. november 12. 18:50

Rendkívül fontos és megbízható partnernek nevezte Ausztriát a fehérorosz államfő kedden Bécsben. Aljakszandr Lukasenka 2016 óta először tesz hivatalos látogatást egy európai uniós tagállamban azt követően, hogy megszüntették az országával szembeni szankciókat.

A fehérorosz elnök osztrák kollegája, Alexander Van der Bellen meghívására érkezett Ausztriába.

Lukasenka és Van der Bellen - diepresse.at

Van der Bellen tavaly a Mali Traszjanec Emlékhely avatásán járt Fehéroroszországban, és akkor hívta meg Lukasenkát Ausztriába. Az osztrák államfő emlékeztetett arra, hogy a második világháború idején az ottani akkori koncentrációs táborban a nácik mintegy 10 ezer Ausztriából származó zsidót gyilkoltak meg. Az összes áldozat a táborban több mint 200 ezer volt



A kétoldalú megbeszélést követően Alexander Van der Bellen elismerően szólt arról, hogy Lukasenka hozzájárult hazája Európához való közeledéséhez, a kapcsolatok rendezéséhez. Az osztrák államfő kiemelte, hogy Ausztria a második legnagyobb befektető Fehéroroszországban, és örülne annak, ha tovább mélyítenék a gazdasági kapcsolatokat.



Szó esett arról is: Fehéroroszországban még mindig érvényben van a halálbüntetés, ami akadálya annak, hogy az ország tagja legyen az Európa Tanácsnak. Ezzel kapcsolatban Van der Bellen kijelentette: "elkerülhetetlenek a nézetkülönbségek a baráti országok között is." Ugyanakkor az osztrák elnöka halálbüntetés alkalmazására vonatkozóan moratóriumot ajánlott.



A fehérorosz elnök elmondta, hogy ezzel kapcsolatban Brüsszellel megállapodtak egy ütemtervben, és annak alapján járnak el. Hozzátette: a halálbüntetés bevezetéséről népszavazás alapján döntöttek; és csak egy újabb népszavazással lehet hatályon kívül helyezni azt. Annak megítélése azonban szavai szerint országában nem változott.



Lukasenka szerint a két ország kapcsolatait erősítette, hogy Ausztria 25 éve minden évben az ukrajnai Csernobil térségéből származó gyermekek üdültetéséről gondoskodik; a kezdeményezés során az 1986-os atomkatasztrófa sújtotta területekről hívnak meg gyerekeket.



A fehérorosz sajtó szerint Lukasenka azért fogadta el a meghívást, mert "Ausztria az Európai Unió tagállamai közül a leglojálisabb Fehéroroszországgal szemben; így méltó színhelye lehet a fehérorosz elnök Európába történő jelképes belépésének".



A tervek szerint a fehérorosz államfő a Nemzeti Tanács elnökével, Wolfgang Sobotkával (ÖVP) is tárgyal; és egy gazdasági fórumon is részt vesz -- Ausztria ugyanis a második legnagyobb befektetőnek számít Fehéroroszországban.



Lukasenka korábban magánemberként járt már Ausztriában; a lelkes síelőnek tartott politikus Sebastian Kurz akkor kancellártól egy bécsi manufaktúra által kézzel készített sílécet kapott ajándékba.



MTI