Potápi: Kárpátalja kiemelt téma lesz a Máért és a Diaszpóra Tanács ülésein

2019. november 12. 20:04

Kárpátalja kiemelt téma lesz a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács soron következő ülésein, ahol a régió fejlesztése is szóba kerül majd - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

Kárpátalja - tankonyvtar.hu

Emlékeztetett rá, hogy Kárpátalja az elmúlt időszakban is kiemelt téma volt, ami most sem változik. Hozzátette: a kormány mindig kinyilvánította, hogy kiáll az ottani magyar lakosság mellett és azért dolgozik, hogy azon a területen boldoguljanak, ahol 1100 éve élnek.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy "Nagyhétnek" számít ez a hét a magyar nemzetpolitikában, mivel két, határon túli magyarokkal foglalkozó értekezletet is tartanak.



MTI