Többnapos rakétaháborúra számítanak Izraelben

2019. november 12. 20:09

Többnapos rakétaháborúra készítik fel a lakosságot Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország déli és központi részén - jelentette az izraeli média kedden.

Reggel óta közel kétszáz rakétát lőtt izraeli területre az Iszlám Dzsihád nevű gázai iszlamista terrorszervezet, miután hajnalban az izraeli hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szervezet közös akcióban megölte egyik gázai vezetőjüket, Baha Abu al-Atát.

A gázai Iszlám Dzsihád jelvénye



Baha Abu al-Ata számos Izrael elleni rakétatámadásért volt felelős, többek között azért az akcióért, amelyet Asdód ellen indítottak éppen akkor, amikor néhány hónappal ezelőtt Benjámin Netanjahu miniszterelnök kampánybeszédet mondott a szeptemberi választásokra készülve, és ezért üzenetét félbehagyta és egy óvóhelyre vezették.



A mostanit megelőzően utoljára 1991-ben, az Öböl-háború idején maradtak zárva az iskolák Tel-Avivban. Naftali Bennet, a kedden hivatalba lépett új védelmi miniszter a Gázai övezet határától nyolcvan kilométeres körzetet, és benne Tel-Avivot különleges körzetté nyilvánította.

Naftali Bennet - haaretz.com



Ebben a körzetben az önkormányzatok vezetőinek nagy része már bejelentette, hogy területükön várhatóan még egy napig szünetel területükön a tanítás, de szerda reggel értesítik végleges döntésükről a lakosságot.



A Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet mindeddig nem csatlakozott az Iszlám Dzsihád rakétaháborújához. A 13-as kereskedelmi tévé értesülései szerint Egyiptom tovább folytatja közvetítő erőfeszítéseit Izrael és a gázai szervezetek között ennek megakadályozására.



A Hamász és Izrael a feszültség csökkentését próbálja elérni szemben az Iszlám Dzsiháddal, azonban ez utóbbinak sokkal korlátozottabbak a katonai lehetőségei, és a Hamász valamint Egyiptom nyomást gyakorol a szervezetre a harcok megfékezése érdekében.

Gázai övezet - wikipedia





Alon Ben David a 13-as tévé katonai szakértője szerint az Iszlám Dzsihádnak több ezer rakétából álló arzenálja van, melyek nagy részét még nem vetette be, és rendelkezésére állnak 12o km-es távolságra, akár Haifáig eljutó lövedékek is. Az Iszlám Dzsihád bejelentette, hogy még csak a vezetői elleni merényletekre adott válaszának elején tart, a java csak később következik.



A vaskupola nevű rakéták elleni légvédelmi rendszer kilencven százalékos sikerrel kivédte a lakott területekre irányzott gázai rakétákat. A rakétatámadások közepette zavartalanul üzemelt, és várhatóan a továbbiakban is folyamatosan fogadja és indítja a repülőgépeket a Ben Gurion nemzetközi repülőtér.



