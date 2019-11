Bukarest: Iohannis elutasította a nyilvános vitát Dancilával

2019. november 12. 20:46

Nem hajlandó nyilvános vitát folytatni a második mandátumára pályázó Klaus Iohannis román államfő kihívójával, Viorica Dancila szociáldemokrata exkormányfővel az elnökválasztás november 24-i második fordulója előtt - erősítette meg a jobboldali elnök kedden Facebook-oldalán.

"Semmilyen eszmecsere nem létezhet annak a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) a képviselőjével, amely lábbal tiporta a jogállamiságot, megpróbálta letéríteni Romániát az európai útról, egy bűnözői csoport érdekeit szolgálva.

Egy olyan pártról van szó, amely most demokráciát mímel, miután következetesen semmibe vette a demokrácia alapelveit és értékeit, megalázta a románokat és évekig védte a bűnözőket és korruptokat" - indokolta elutasítását az egy hete kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) államfőjelöltje.





Választóihoz intézve szavait Iohannis úgy fogalmazott: csak az ő segítségükkel sikerült meggátolnia hogy a PSD maga alá gyűrje az állam intézményeit, és továbbra is számít támogatásukra az ország "újjáépítésében". Az államfő azt ígérte, folytatja országjáró körútját, és a polgárokkal, újságírókkal, vagy civilekkel bármikor kész párbeszédet folytatni elnöki programjáról.



Iohannis már a választás vasárnap véget ért első fordulója előtt is elhárította, hogy - a 14 elnökjelölt közül - "fontosabbnak" ítélt ellenfeleivel televíziós vitát folytasson.



Az újrázni készülő elnök egész választási kampányát - amelyet ebben a formában több mint egy éve megkezdett - a PSD-kormány bírálatára építette. Az utolsó hónapban lezajlott hivatalos választási kampány sem az államfőjelöltek programjainak ütköztetéséről, hanem az elhúzódó kormányválságról, a Dancila-kabinet megbuktatásáról szólt.



Mivel azonban a második fordulóban egyetlen kihívóval áll szemben, Iohannisra most már a jobboldali média részéről is egyre növekvő nyomás nehezedett amiatt, hogy nem hajlandó szemtől szembe vitázni Dancilával.



Ellenfele, a nemrég megbuktatott volt miniszterelnök szerint Iohannis azért "fél a nyilvános vitától", mert abban azonnal lelepleződne az összes "rágalom", amellyel őt és a PSD-t illette az utóbbi években. Dancila közösségi oldalán közzétett válaszában azt írta: ő azonban türelmesen várja, hogy az elnök mégis "összeszedje bátorságát, bölcsességét és lelkierejét", elfogadja a kihívást és kiálljon vitázni vele, ahogyan azt a választók elvárják és megérdemlik.



Iohannis mintegy 15 százalékpontos előnnyel nyerte a választás első fordulóját Dancilával szemben.



Öt évvel korábban neki tíz százalékpontos hátrányt sikerült behoznia a második fordulóban jóval ismertebb Victor Ponta akkori szociáldemokrata kormányfővel szemben. A bukaresti média felidézte, hogy Iohannis akkor "arroganciának" minősítette azt, hogy esélyesebbnek tartott ellenfele teljesíthetetlenen feltételeket támasztva megpróbált kibúvót keresni a televíziós szócsata elől. Végül azonban Ponta elfogadta a kihívást, és két tévévitát is tartottak a két elnökjelölt részvételével.

MTI