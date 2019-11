Lelőtte a feléje szaladó medvét, orvvadászat gyanújával nyomoznak ellene

2019. november 12. 22:01

Lelőtte a feléje szaladó medvét egy vadász szombaton, a rendőrség orvvadászat gyanújával vizsgálódik az egyik Maros megyei vadásztársasághoz tartozó férfi ellen. Közben egyre több nagyközség kertjeibe, gazdaságaiba jár be a medve, már templomba is félnek menni az emberek. Muszáj volt lőni, állítják a vadászok. Az ügyben orvvadászat gyanújával indult vizsgálat.

Képünk illusztráció: Gábos Albin

Igen mozgalmas – és egyúttal tragikus – volt a hétvége Maros megyében, ahol egy pásztort megölt a medve, egy vadőrt pedig megsebesített. Utóbbi egy vaddisznóvadászaton vett részt, amikor megtámadta a nagyvad és több helyen megsebesítette. Kórházba került, de nincs életveszélyben. Szintén vaddisznóra vadászott szombaton az a szabédi társaság, amelynek egyik tagja szembetalálkozott egy medvével. Úgy tudjuk, hogy a medve a vadász felé szaladt, mire az hat méternyi távolságról rálőtt, fején találva el a nagyvadat.

Mindez Mezőcsávás községben történt, Bazéd település határában.

Vizsgálják a körülményeket

A Székelyhon érdeklődésére a Maros megyei rendőrség sajtószóvivője, Emanuela Fărcaş elmondta, a rendőrséget szombaton délelőtt értesítették a 112-es sürgősségi hívószámról, hogy egy vadászat során engedély nélkül lelőttek egy medvét. A lőfegyverekkel foglalkozó osztály munkatársa kiszállt a helyszínre, ahol beszélt a szemtanúkkal.

„Első információink szerint a törvényes vaddisznóvadászaton lévő egyik vadász felé nagy sebességgel közeledett a medve, így a vadász lelőtte a nagyvadat. Az ügyben orvvadászat gyanújával indult vizsgálat, amelyet az ügyészség vezet. A nyomozás során ki fog derülni, hogy a vadász hibás-e, vagy sem” – mondta a sajtószóvivő. A vizsgálatok idejére a vadász lőfegyver nélkül maradt.

Nyilvánvaló, hogy önvédelemből lőtt

A Maros Megyei Vadász- és Sporthorgász Egyesület elnöke, Emil Pompei Muică a Székelyhonnak elmondta, standard eljárás, hogy a vadászt és a medvelövés körülményeit vizsgálja a rendőrség. „Csak akkor lesz bűnügyi dosszié az ügyben, ha kiderült, hogy a kolléga hibás, de nyilvánvaló, hogy önvédelemből lőtt a medvére. A vadász nem úgy kelt fel reggel, hogy arra gondolt, medvét fog lőni, hanem hogy vaddisznóvadászatra megy. A saját életét féltette a nagyvadtól, ezért lőtte le” – szögezte le Muică, hozzátéve, hogy a törvénynek elsősorban az emberéletet kell védenie.

Félnek az emberek

Megkérdeztük Mezőcsávás község polgármesterét, aki maga is vadász, hogy mit tud a szombaton történt esetről. Szabó József Levente a Székelyhonnak azt mondta, ő egy másik vadásztársaság tagja, de hallotta a történteket. Mint tőle megtudtuk, hetente jelentik a községből, hogy medve garázdálkodott a kertekben, gazdaságokban, hol tyúkokat, hol libákat vagy más állatokat pusztít el. „A gomba az erdőn, mezőn marad, már senki nem mer kimenni és leszedni. Gyermekkoromban ezeken a tájakon egyedül barangoltam, soha semmitől nem féltem. Most félnek az emberek kimenni a határba” – emlékeztetett. Az embereken eluralkodó félelemről beszélt a szabédi unitárius lelkész, Jenei Sándor is, akitől megtudtuk, hogy az unitárius templom a temetőkert közelében van, és állítólag oda is bejárt a medve, így a gyermekek és az idősebbek már templomba sem mernek menni a nagyvadtól való félelmükben. Szinte mindennaposak a riasztások Maros megyében vasárnap négy helyről jelezték, hogy medve jár a településeken. Két esetben a Ro-Alert rendszeren keresztül a szovátaiakat értesítették, hogy óvatosan közlekedjenek, mert medvét láttak két különböző utcában.

De Hármasfaluban és Gödemesterházán is lakott területre merészkedett a nagyvad.

Simon Virág

