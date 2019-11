Pásztor István: Decemberben egyszerűsített határátlépés

2019. november 12. 23:10

A karácsonyi, év végi ünnepek időszakában egy hónapig egyszerűsítik az átléptetést a szerb-magyar határátkelőkön, így gyorsabban, egyszerűbb módon juthatunk el az anyaországba. Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként elmondta, ennek hosszú távon is így kellene működnie. A VMSZ elnöke úgy véli, a határ átjárhatóságában a Szabadka-Szeged vasútvonal is segíteni fog, amelynek felújítása a remények szerint jövőre kezdődik.

„Ez a december 15. és január 15. közötti időszak arra volna jó, hogy azok a könnyítések, azok az egyszerűsítések, amiket itt kipróbálnak, azok hosszú távon is funkcióban maradjanak, amennyiben beválnak. Ez nagyon jó volna. Az elmúlt hetekben a biztonsági és a számítógépes rendszerrel, illetve sok minden mással voltak problémák. Ez a megszokottnál is vontatottabbá és lassabbá tette az ügyintézést, a kamionsorok és a személyforgalom vonatkozásában is. ”

A hétvégén megalakult a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete. Ez azért jelentős, mert ebben a szervezetben szakemberek értekeznek majd az egészségügy állapotáról - emelte ki Pásztor István. A VMSZ elnöke abban bízik, hogy az egyesület tenni tud azért, hogy az ország egészségügyi rendszere az európai színvonalú ellátás felé haladjon. Elmondta, erre azért is szükség volt, mert a szakemberek a szakmaiságukkal segíthetik a politikum érdekérvényesítő munkáját. Ennek kapcsán a várható egészségügyi fejlesztésekről is beszélt.

„A jövő évben reményeink szerint minden úgy áll, hogy el tud indulni a Szabadkai Közkórház széles körű, nagyon-nagyon alapos felújítása. Nem csak építészeti, hanem orvostechnikai szempontból is. Ehhez van szükségünk szakmai segítségre. Ugyanez vonatkozik a zentai és a zombori kórházra is. Tehát mind a három kórházra, amelyik a mi népességünk szempontjából a legnagyobb vonzerővel bír, ahol a szolgáltatásokat meg tudják kapni. Ilyen szempontból ez nagyon fontos.” - nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István

Pásztor István a Szabadka-Szeged vasútvonal felújításáról is beszélt. Az ezzel kapcsolatos megállapodást még az idén aláírhatják, akkor pedig jövőre elindulhatnak a kivitelezési munkálatok. Ha minden a tervek szerint alakul, 2022 tavaszától ezen a vasútvonalon 160 kilométeres sebességgel utazhatunk Szabadkáról Szegedre. (Pannon RTV)

