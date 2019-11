A fideszesek nem gondolták, hogy visszajön a fővárosba a Demszky-éra

2019. november 13. 15:29

Velkovics Vilmos vendégei Dezse Balázs, a Pestisrácok.hu újságírója, Apáti Bence, a Magyar Nemzet főmunkatársa, és Jeszenszky Zsolt, politikai hobbista.

Rendben van-e ez így? Demokratikus-e ez így? Átlátható-e ez így? Ezeket a kérdéseket tette fel Pokorni Zoltán a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén – vetette fel a témát Velkovics Vilmos műsorvezető. Hozzátette, 60 százalékot szereztek meg nagyjából, ehhez képest a bizottsági helyek száz százalékát feltöltötték az ellenzékiek. Azt mondták, hogy nem nagyvonalú ez az arány, de korrekt.

„Ezt egyébként nagyon jól tudják csinálni, hogy a Fidesz is így tenne, és ez nem igaz. Mondjuk a Facebook cenzúrával is mindig azt mondják, hogy a kormánypárti sajtó mennyire elnyomja a híreket. Nem igaz. Állandóan konkrét állításként fogalmaznak meg konkrét hazugságokat, miközben egyébként ők sárosak valamiben. De arra nincsen válasz” – reagált a történtekre Jeszenszky Zsolt politikai hobbista.

A műsorban Apáti Bence arról beszélt, hogy a csalódott Fideszesek nem gondolták, hogy visszajön a fővárosba a Demszky-éra és Gyurcsány Ferenc fog rátenyerelni erre az asztalra.

Dezse Balázs szerint a jobboldal lélektanában van egyfajta dac:

Amikor elvesztünk egy választást, akkor a jobboldali emberek nagyon kétségbe tudnak esni és azonnal a világ végét vizionálják. Ez sem újdonság

fogalmazott a Pestisrácok.hu újságírója.

Jeszenszky Zsolt hozzátette:

„Amikor egy jobboldali gondolkodású valaki azt mondja, hogy én most haragszom a Fideszre ezért, vagy azért. Az az ordenáré szörnyű eset, amikor a másik oldalra szavaz, de az is, ha nem megyek el büntetésből szavazni. Egyébként lehet, hogy a sérelme az még jogos is, lehet, hogy nem is egy személyes sérelemről beszélünk, hanem valami olyan kifogása van, ami még akár jogos is lehet. Lehet, hogy az adott körzetben tényleg nem jó a jelölt, tényleg lehet, hogy vannak hibái, ez minden lehet, de azért a nap végén, vagy a nap közepén az ember elgondolkodik, tehát józan ésszel elgondolkodik. Igen, van ez az oldal, amelyik egyébként hozzám közel áll és vannak vele fenntartásaim, akkor ezeket a fenntartásaimat meg tudom-e fogalmazni, és megfogalmazhatom feléjük, mert erre azért ma már számos lehetőség van, és egyébként meg szavazok rájuk, vagy azt mondom, hogy tőlem jöhet ez a másik brigád, akikről egyébként, ha tényleg belegondolok józan ésszel, akkor tudom, hogy kicsodák.”

