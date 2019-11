Breton ígéretet tett az összeférhetetlenségi szabályok betartására

2019. november 14. 17:06

Ígéretet tett az összeférhetetlenségi szabályozás "radikálisan szigorú" betartására csütörtöki európai parlamenti (EP-) meghallgatásán a francia biztosjelölt, aki számos kérdést kapott azzal kapcsolatban, hogyan tartaná magát távol a korábban általa vezetett vállalatot érintő döntésektől.

Thierry Breton a belső piaci "szuperportfóliót" kapná az Európai Bizottságban, így hatáskörébe tartozna az iparpolitika, részben a digitális egységes piac fejlesztése, és ő felelne a védelmi iparral és űrkutatással foglalkozó új főigazgatóságért. A bírálók szerint ez nem lenne helyénvaló, miután korábban ő volt a vezérigazgatója az Atos francia informatikai vállalatnak.

A korábbi pénzügyminiszter dokumentumokat mutatott be arról, hogy már eladta minden részesedését a cégben, és aláhúzta, ennek ellenére soha nem venne részt olyan döntésben, amely akár csak halvány kétségeket vethet fel, ha ilyen mégis szóba kerülne, "kisétálna a teremből". Nem fogadná egyedül az Atos semelyik illetékesét, a programja pedig teljesen nyilvános lenne - mondta.

"Mindössze egy iránytű fog vezérelni: Európa általános érdeke" - fogalmazott.

Beszélt a tárcája alá tartozó területekről is, például az energiaellátás diverzifikációjának szükségéről, kiemelve, Európa függetlenségéhez energiafüggetlenségre is szükség van. Emellett kitért például az európai vállalatok globális versenyképességének erősítésére is.

Egyes képviselők azzal kapcsolatban is kételyeiknek adtak hangot, hogy Breton miként kívánná ellátni feladatait egy ennyire sok területet összefogó tárca élén.

Az első francia jelöltet, Sylvie Goulard-t elutasították az EP illetékes szakbizottságai, elsősorban az állítólagos fiktív asszisztensi állásokkal kapcsolatos ügyek miatt.

A frakciók koordinátorai délután 5-kor ülnek össze az elhangzottak értékelése céljából. Kétharmados többséggel akár azonnal is jóváhagyhatják a kinevezést, ennek hiányában újabb kérdéseket tehetnek fel írásban. Amennyiben a beérkezett válaszok sem meggyőzőek, akkor a jelöltnek újra meg kell jelennie a testület előtt, amely - ha még akkor sincsen meg a szükséges koordinátori többség - végül egyszerű többséggel dönthet titkos szavazáson.

Az EP illetékes bizottságaiban az első körben különböző okokból elutasították a francia, a magyar és a román biztosjelöltet, Trócsányi Lászlót, Rovana Plumbot és Sylvie Goulard-t. Mindhárom új választottat csütörtökön hallgatták meg.

