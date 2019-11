Délvidék: Topolyán az 1944-45-ös ártatlan áldozatokra emlékeztek

2019. november 15. 09:38

Topolyára 1944. októberében vonult be a Vörös Hadsereg, majd amikor a szovjet katonák tovább mentek, a partizánok vették át a város irányítását. Megtorlásképpen 1944. november 14-e éjszakáján vitték el a legtöbb embert, akik közül sokan nem tértek többé vissza. 1944 őszén, majd 1945 első napjaiban nagyon sok olyan ártatlan embert is kivégeztek a vajdasági magyarlakta településeken, akik egyetlen bűne az volt, hogy magyarok voltak.

Tomik Nimród törénész - vajma/Tóth Péter

A Nyugati temetőben emléktábla és emlékkereszt őrzi az áldozatok emlékét. Erről a napról és az 1944–45-ös események áldozataira emlékeztek Topolyán a Nyugati temetőben a VMSZ és a VMDP közös szervezésében. Topolyán november 14-e éjszakáján hurcolták el a legtöbb embert, de az áldozatok pontos száma és kiléte máig ismeretlen. Lehet, hogy ilyen időtávlatból már nem is lehet minden áldozat adatait pontosan felkutatni. A Nyugati temetőben elhelyezett emléktáblán 61 név szerepel, ezt a táblát koszorúzták meg a megemlékezők.

Az eseményen a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ tagjai tolmácsolásában hangzott el a himnusz, majd Szabó Rebeka, a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Aurora Beszédművészeti Műhely tagjának alkalmi szavalata következett.

Tomik Nimród történész, a Vajdasági Magyar Szövetség Topolyai Helyi Szervezetének elnöke emlékező beszédében kiemelte, máig nem ismert minden áldozat kiléte. Az elkövetők közül pedig a legtöbben később alkoholistává váltak, lelki gondokkal küszködtek, viszont van olyan is, akinek a nevét máig utca viseli Topolyán. A Nyugati temetőben található táblán 61 áldozat neve szerepel, de azóta újabb áldozatok nevét sikerült felderíteni és Tomik Nimród azt is elmondta, hogy a közeljövőben majd ezek a nevek is felkerülnek egy táblára.

Kovács László, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya-Kishegyes Körzeti elnöke arra is kitért arra, hogy az áldozatok többsége semmiben sem volt bűnös, de így szerették volna megfélemlíteni a magyar közösséget.

A megemlékezésen Magyar Zsolt segédlelkész mondott imát az áldozatokért, illetve a megemlékezők közösen imádkoztak.

A Szabadkai Magyar Főkonzulátus nevében dr. Kaizinger Tibor, a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Kisimre Szerda Anna koszorúzott. A Vajdasági Magyar Szövetség nevében Tomik Nimród elnökségi tag, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt községi szervezetének nevében Szatmári Adrián, a VMSZ Topolyai Községi Szervezetének alelnöke és Kovács László a VMDP Topolya Kishegyes községi elnöke helyezte el a kegyelet virágait. A topolyai önkormányzat koszorúját Kislinder Gábor községi elnök és Ivanics Zoltán tanácstag helyezte el. A Vajdasági Magyar Szövetség Topolyai Helyi Szervezetének nevében Boros Karolina, a VMSZ Topolyai Helyi Szervezetének alelnöke, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt nevében Sipos Piroska és Becskei Tibor, a topolyai Helyi Közösség képviseletében Jablan Anikó és Mánity Zsolt koszorúzott. A Vajdasági Magyar Szövetség Női, Nyugdíjas és Ifjúsági Fórumának nevében Frindik Rózsika, Nyirádi Zita és Kovács Viktor koszorúzott. A Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat és a Vox Humana Emberbaráti Szervezet koszorúját Vikor Bús Gabriella és Curnovity Erzsébet helyezte el. A megemlékezők mécsesgyújtással és koszorúzással folytatták a megemlékezést a Városi parkban, ahol az ártatlan áldozatok egyelőre jelöletlen nyugvóhelye található.

Tóth Péter

vajma.info