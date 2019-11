Migráció: körkörös védelemre kell berendezkedniük egyes európai országoknak

2019. november 15. 10:05

Az illegális bevándorlás miatt körkörös védelemre kell berendezkedniük egyes európai országoknak - mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója pénteken az M1 aktuális csatornán.

A szakértő ezt annak kapcsán közölte, hogy Dánia a közbiztonságra hivatkozva visszaállította a határellenőrzést Svédországgal közös határán.





Híd Koppenhága és Malmö között - worldeasyguides.com

Horváth József kifejtette: Svédországban korábban gyakorlatilag ismeretlen volt a szervezett bűnözés, jelenleg azonban "észak-afrikai bandák területfoglalási háborút folytatnak" egymással, robbantásos akciókkal.



Álláspontja szerint a svéd rendőrség nincs felkészülve az ilyen, migráció okozta változásokra. Hozzátette, hogy a svédországi Malmőt és Koppenhágát egyetlen híd választja el egymástól, és az ellen, ami Svédországban történik, Dániának védekeznie kell a határ lezárásával és a beérkezők ellenőrzésével.



Horváth József beszélt arról is, hogy Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszternek a hivatalba lépésekor az illegális migráció kezelésére, a terrorizmus és a szervezett bűnözés megfékezésére megalkotott 63 pontos mesterterve "töredéke sem valósult meg". Idén nyáron már maga a bajor politikus ment szembe saját korábbi programjával, amelyben az is szerepelt, hogy az Európai Unión kívül kell ellenőrizni a bevándorlókat és csak utána lehet őket az EU-ba beengedni - ismertette.



A biztonságpolitikai szakértő jelezte, ehhez képest a máltai egyezményben már az szerepel, hogy az Európába érkezőket szét kell osztani, ellenőrzésük pedig a fogadóország feladata. Horváth József ezzel szemben úgy vélekedett, hogy a jövőben Horst Seehofer eredeti mestertervénél is szigorúbb tervekre lenne szükség.

MTI