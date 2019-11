Trump az alkotmánybírósághoz fordult: adóbevallását ne adhassák ki ügyészeknek

2019. november 15. 10:21

Donald Trump amerikai elnök az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy az adóbevallását ne adhassák ki a New York-i ügyészségnek - jelentette be csütörtökön este kiadott közleményében Jay Sekulow, az amerikai elnök ügyvédje.

Donald Trump - yahoo.com

Az egyik manhattani kerületi fellebbviteli bíróság múlt heti döntésének értelmében a New York-i ügyészség büntetés terhe melletti idézést küldhet a Donald Trump könyvelését intéző Mazars nevű cégnek, hogy adja ki az elnök vállalati és személyes adóbevallásait nyolc évre visszamenőleg.



Az ügyészek a dokumentumokat felhasználhatják egy vádhatósági vizsgálathoz, figyelmen kívül hagyva Trump hivatkozását az elnöki mentességre. Bár Cyrus Vance, az üggyel foglalkozó demokrata párti ügyész beleegyezett, hogy a könyvelő cégnek ne küldjenek büntetés terhe melletti idézést, de Trump ügyvédjei a kerületi bíróság döntésének visszavonását és egyben általában a kért dokumentumok további megőrzésének szavatolását várják el. Közleményében Sekulow ügyvéd leszögezte: a kerületi fellebbviteli bíróság döntése téves és meg kell változtatni. Álláspontja szerint ugyanis a büntetés terhe melletti idézés ebben az esetben alkotmánysértő, és ezért nem hajtható végre.



Donald Trump évek óta bírálatokkal - és most már perrel is - néz szembe, mert szakítva az amerikai elnökök szokásos gyakorlatával, nem tette közzé adóbevallásait. Elemzők szerint a legfelsőbb bírósághoz benyújtott beadvány az utolsó kísérlet lehet az adóbevallások titkosságának megőrzésére. Ha a legfelsőbb bíróság nem utasítja el a beadványt, akkor a döntés 2020 nyarára - nem sokkal az elnökválasztás előtt - várható.



Szerdán egy ettől független ügyben a főváros, Washington egyik szövetségi fellebbviteli bírósága zöld utat adott a képviselőházi ellenőrzési bizottság kérésének, hogy szintén bekérhesse a Mazars cégtől Trump pénzügyi dokumentumait. Az elnök ügyvédjei már jelezték, hogy ezt a döntést is megtámadják a legfelsőbb bíróságon.

MTI