Újabb kérdések Karácsony autózásai körül

2019. november 15. 11:41

Amíg a kampányában folyamatosan azt állította, hogy kizárólag tömegközlekedési eszközzel, busszal, vonattal, sőt kerékpárral közlekedik, addig az átláthatóságot és zöld politikát hirdető Karácsony Gergely szolgálati autóval jár.

Ismét lebukott az átláthatóságot és zöld politikát hirdető Karácsony Gergely.

Kép: MH; Ripost

Minden reggel a zuglói házához van rendelve a sofőrrel ellátott autó, amely azonban már a közeli ház kocsibejárója elé sem áll be, mert az ott lakókkal többször is konfliktusba keveredett, és most hosszan cirkál a kocsik között, hogy akár szabálytalanul is, de helyet találjon - írja az Origo.

A hírportál kérdésére, hogy „az elmúlt egy hónapban hozzávetőlegesen milyen arányban járt biciklivel/busszal/autóval dolgozni, és vajon mivel magyarázza a kampányban tett ígéretei és a gyakorlati utazásai közti anomáliát”, Karácsony Gergely a sajtósán, Ságvári Ádámon keresztül adott komolytalan választ, miszerint „a főpolgármester úr megválasztása előtt sem számolta, mikor, mivel közlekedik, megválasztása után sem számolta, és ezután sem fogja”.

Budapest főpolgármestere valószínűleg humorosnak szánta a választ, ugyanis azt a Facebook-oldalán is közzétette, azonban felmerülhet a kérdés, hogy akkor a Városházán nyilvántartja-e valaki, hogy a közpénzből finanszírozott szolgálati autót mikor, mire használják?

magyarhirlap.hu