Hidvéghi: gyalázatos, ahogy a magyar ellenzék a nemzeti érdeket támadja

2019. november 15. 11:59

Gyalázatos és példátlan, ahogy a magyar bevándorláspárti ellenzék a magyar nemzeti érdekeket támadja - mondta Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján, ahol Várhelyi Olivér magyar uniósbiztos-jelölt előző napi EP-meghallgatására reagált.

Hidvéghi Balázs - youtube

Hidvéghi Balázs szerint Várhelyi Olivér meghallgatásán nem szakmai vita folyt, hanem egy színtisztán politikai hadjáratot folytattak ellene "a bevándorláspárti erők".



Az elmúlt hetekben a teljes magyar bevándorláspárti ellenzék mással sincs elfoglalva, mint hogy a magyar nemzeti érdekek ellen áskálódjon Brüsszelben, és megpróbálja megakadályozni a magyar biztosjelölt megválasztását - mondta az EP-képviselő.



Úgy fogalmazott: "Gyurcsány Ferencné, vagy az új SZDSZ-ként viselkedő momentumos képviselők, Donáth Anna és Cseh Katalin, a szocialista Ujhelyi István, vagy a tőlük gyakorlatilag már-már megkülönböztethetetlenné vált Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő is közvetlenül a magyar nemzeti érdekek ellen lép fel". Ezzel pedig már az Európai Bizottság megalakulását veszélyeztetik - hangsúlyozta.



Hidvéghi Balázs szavai szerint a magyar bevándorláspárti ellenzék rendkívül frusztrált, "sorozatban veszíti el a fontos választásokat Magyarországon", így volt a legutóbbi országgyűlési és EP-választáson is.



"Értem, hogy rendkívül szomorúak, de ez nem jogosítja fel őket arra, hogy a nemzeti érdek ellen áskálódjanak Brüsszelben vagy bármely más fővárosban" - tette hozzá.



Az is látható, hogy folytatódik az a bevándorláspárti, balliberális támadássorozat - többek között az EP-ben -, amely az elmúlt időszakot jellemezte - mondta a fideszes politikus, aki lehangolónak, elszomorítónak nevezte, hogy "a magyar ellenzéki képviselők teljes mértékben beálltak ebbe a táborba, és Brüsszelben a magyar nemzeti érdekeket gyengítik a tevékenységükkel".



Az EP szóvivőjének közlése szerint az EP-frakciók koordinátorai egyelőre nem tudtak megállapodni a csütörtökön meghallgatott magyar biztosjelölt kinevezésének jóváhagyásáról, ezért Várhelyi Olivér írásbeli pótkérdéseket kap.

MTI