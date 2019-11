Márky Jenő: a teniszszövetség a csőd közelébe jutott

2019. november 15. 12:36

Márky Jenő, a júniusi női tenisztorna jogtulajdonosa szerint a magyar szövetség (MTSZ) a csőd közelébe jutott - áll abban az MTI-hez eljuttatott állásfoglalásában, amelyben reagált az MTSZ honlapján hétfőn megjelent cikkre.

"Úgy tűnik, Richter Attila főtitkár úr nem veszi tudomásul, hogy az utóbbi négy év nemzetközi versenyeinek átgondolatlan helyszínkijelölése, illetve a rendezési költségek irreális nagysága a kimagasló eredményt elért hazai játékosok és a tenisztársadalom jelentős részének a tiltakozását váltotta ki" - jelentette ki Márky Jenő.

"Erre reflektálva a magyar kormány megvizsgálta az állami támogatások rendszerét a kiemelkedő teniszversenyek magyarországi megrendezését illetően, figyelembe véve az MTSZ, az Emmi és a miniszterelnök által felkért Markovits László vezetésével felállított szakmai csoport állásfoglalását. Ez alapján a magyar kormány úgy döntött, hogy a gazdaságosabban megrendezhető júniusi Hungarian Grand Prix (HGP) WTA-verseny Bukarestből való hazahozatalát támogatja. A február 18-án érvénybe lépett kormányhatározatnak meg tudtam felelni már az idei budapesti rendezést illetően is, de az MTSZ mindent megtett, hogy - akár Magyarország kárára is - megakadályozza a határozat teljesülését."





A Római Teniszakadémia (RTA) vezetője a továbbiakban tételesen cáfolta az MTSZ honlapján megjelent állításokat. Többek között kifejtette, hogy a februári, fedettpályás Hungarian Ladies Openen a magyar játékosok számára csak korlátozott számú szabadkártya áll rendelkezésre, és párhuzamosan az egyik legnagyobb torna zajlik Dubajban, így nehéz jó játékosokat megszerezni. A rendkívül magas bérleti díj mellett a marketing-bevételek 15-20 százalékát is át kell adni jutalékként a verseny amerikai tulajdonosának. Az eseményt ráadásul az állam évi 600 millió forinttal támogatta, ennek ellenére az MTSZ a 2018-as költségvetését 770 milliós veszteséggel zárta.





Márky Jenő felvetette, hogy klubok, edzők, bírók és alvállalkozók hónapok óta várják fizetségüket 100 milliós nagyságrendben, noha a magyar kormány minden eddiginél nagyobb összegű támogatást nyújt a sportágnak.



Arra az állításra, hogy a szövetség szerződése lejárt a februári torna jogtulajdonosával, az IMG-vel, és azóta sincs aláírt kontaktus, Márky Jenő közölte: a WTA vezérigazgatója, Steve Simon írásban igazolta, hogy az MTSZ és az IMG megállapodott a torna folytatásáról, továbbá Richter Attila jelentkezett be tornaigazgatónak.





Az RTA első embere kifejtette, az IMG annak köszönheti a verseny sikeres bérbeadását, hogy a magyar kormány pénzügyi fedezetet biztosított az MTSZ költségeire. Jelenleg viszont az MTSZ a kormányhatározattal szemben, háttérmegállapodással próbálja Budapesten tartani a versenyt és az amerikai felet pénzügyi segítséggel kecsegteti.



A szövetség állítására, miszerint az MTSZ az állammal közösen megvásárolta volna tőle a jogviszonyt 2012-ben, és legalább öt évig a jogtulajdonos pályáján rendezte volna a HGP-t, a tornát Bukarestbe vivő Márky Jenő kijelentette: a szövetség nem megvásárolni, hanem átvenni akarta a versenyt, mivel ajánlatot soha nem kapott.



"A 2013-as rendezéshez hitelt kellett felvennem, így jeleztem az Emminek, hogy a továbbiakban csak állami garanciával tudom a versenyt lebonyolítani. Az Emmi 70 millió forintot különített el a 2014-es eseményre, ennek folyósításához az MTSZ támogatására lett volna szükség, amely úgy nyilatkozott, hogy ez a torna nem fontos szakmailag, és inkább kisebb versenyek megrendezésében gondolkozik" - fejtette ki Márky Jenő, majd rátért a 2017-ben debütált budapesti férfi tornára.



"A továbbiakban Richter Attila a világ egyik legtapasztaltabb versenytulajdonosával, Ion Tiriac-kal állapodott meg egy ATP-torna bérléséről a Margitszigetet jelölve meg lehetséges helyszínként, amelyre nem rendelkezett a fővárostól sem elvi, sem építési, sem projektengedéllyel. Az MTSZ úgy sodorta kényszerhelyzetbe a kormányzatot, hogy nem volt kellőképpen előkészítve a megfelelő helyszín. Ezután jött a Mikoviny utcában, lakóövezetbe bezsúfolt verseny, amelyet a forgalomelterelés és a parkolóhelyek hiánya miatt lakossági felháborodás fogadott, és a Nemzeti Edzés Központnak még használatba vételi engedélye sem volt akkor. Következett 2018-ban a Kopaszi-gátnál felépített ideiglenes pálya, amely azzal a feltétellel kapott zöld lámpát, hogy az őszi Davis Kupának is otthont ad. Utóbbira végül a Lurdy Ház parkolójában került sor, majd idén már a Sport11 központ volt az ATP-torna házigazdája."



Márky Jenő közölte, az MTSZ főtitkára saját magát nevezi ki a kiemelt nemzetközi versenyek tornaigazgatójának, ami mind szakmailag, mind pénzügyileg összeférhetetlen. "Saját magát ellenőrzi, ami az állami támogatási rendszerben elfogadhatatlan. Ezért fordulhat elő, hogy a kormánydöntés ellenére egy garanciák és helyszín nélküli hátsó megállapodást tud kötni, melynek súlyos anyagi következményei a magyar tenisztársadalom és a hivatalos szervek elől rejtve maradnak. Ki ad engedélyt a szerződéskötésre és a több százezer eurós utalásra, például az IMM Holding brazíliai cégnek, amely nem az amerikai sportmenedzser cég tulajdona? Teljes felelősséggel jelentem ki, hogy az MTSZ csőd közeli helyzetét az is okozza, hogy nemzetközi események állami támogatási díjából fedezi a legégetőbb, nem nyomon követhető kiadásokat. Hogy következhetett be a 770 milliós hiány, amikor a magyar kormány minden költséget kifizet a nemzetközi eseményekre?"



Az RTA vezetője szerint Richter Attila főtitkár minden erővel a kormányhatározat és a magyar érdekek ellen dolgozik azzal, hogy egy minden szempontból előnytelenebb és rendkívül drága versenyt akar továbbra is az országra kényszeríteni, ellehetetlenítve ezzel a 18 éven át megrendezett, állandó budapesti helyszínnel rendelkező, korlátok nélküli, jó időpontban sorra kerülő verseny visszakerülését.



