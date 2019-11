Emmi: nem kell bezárni a Waldorf iskolákat

2019. november 15. 18:15

Nem kell bezárni a Waldorf iskolákat, csupán az alternatív intézmények nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályozás módosul - tudatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken közleményben.

A törvényjavaslat célja az egyszerűsítés, "alapvetően deregulálja az alternatív kerettantervekre vonatkozó bonyolult szabályozást", amellyel szemben az érintett intézmények fogalmaztak meg kifogásokat nyáron, például a tananyag félévekre bontásával kapcsolatosan.



A módosítás hatályon kívül helyezi a nyáron sérelmesnek jelzett pontokat, nem lesz szükség a kerettantervek átdolgozására, és lényegesen nagyobb mozgásteret kap az egyéni pedagógiai megoldások engedélyezése terén a minisztérium.



A tárca emlékeztetett arra is, hogy Szabó Zoltán sem jelzett kifogást a Waldorf intézmények képviseletében, amikor október 30-án egyeztetésre hívták az alternatív kerettanterveket alkalmazó iskolák illetékeseit.



A köznevelés a jövőben is az Emberi Erőforrások Minisztériumához fog tartozni - rögzíti a tárca közleménye.



Egyes hírportálok korábban arról írtak, hogy a törvényjavaslat elfogadása nyomán több alternatív intézmény működése is ellehetetlenülhet.



MTI