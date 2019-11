Palkovics: az ország sikeres programsorozata lehet a Modern Gyárak Éjszakája

2019. november 15. 19:58

A Modern gyárak éjszakája programsorozat a kapcsolat lehetőségét teremti meg a korszerű magyarországi ipar, az erős magyar vállalkozások és a magyar emberek között - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken a Knorr-Bremse Fékrendszer Kft. kecskeméti gyárában, a harmadik alkalommal megrendezett Modern gyárak éjszakája országos programsorozat megnyitóján.

Palkovics László hangsúlyozta: a gyárak most bemutathatják magasan automatizált tevékenységeiket, az általuk kínált fejlődési és munkalehetőségeket. A modern technológiákat akkor lehet ugyanis elfogadtatni a leghatékonyabban a hazai vállalkozókkal, ha előnyeiről személyesen győződhetnek meg - tette hozzá.



A programsorozat révén a magyar családok is kézzelfogható közelségben tapasztalhatják meg, hogy városaikban példaértékű vállalatok, nemzetközileg is versenyképes ipari üzemek működnek.



Egy modern gyárat meglátogató fiatal ötletet meríthet a szakmaválasztáshoz, a már jelenleg is dolgozók pedig kedvet kaphatnak egy új pálya kipróbálásához.



A miniszter emlékeztetett: a magyar gazdaság 2010 óta Európa sereghajtói közül a kontinens legdinamikusabban fejlődő gazdaságai közé került.



A harmadik negyedévi hazai GDP növekedés meghaladta az öt százalékot, és az éves növekedés is várhatóan eléri majd az öt százalékot - tette hozzá.



A miniszter szerint a lendületes fejlődés jelentős részben annak tudható be, hogy az elmúlt években struktúraváltás történt a magyar gazdaságban, amely az ipar és a szolgáltatások terén is a csúcstechnológia irányába mozdult el.



Az IMF adatai szerint Magyarországon - Németországhoz vagy Dániához hasonlóan - az ipar által előállított hozzáadott értékből mintegy 70 százalékkal részesül a high-tech szektor. Lengyelországban ez az arány 20, Kínában pedig 40 százalék - sorolta.



Palkovics László hangsúlyozta: a high-tech iparágak bővülése több mint kétszerese az átlagos teljesítménynövekedésnek, hiszen a járműgyártásban 22 százalékkal, a számítógépek, az elektronikai termékek gyártásában pedig a legnagyobb mértékben, több mint 26 százalékkal nőtt a mutató.



Mint mondta: a sajátos szerkezetű magyar gazdaságban a hozzáadott értéket nagyjából fele-fele arányban adják a nemzetközi cégek és a magyar vállalatok.



A miniszter szerint, a fenntartható növekedéshez azonban az kell, hogy a magyar tulajdonú cégek hozzáadott értéküket jelentősen növelve átvegyék a stafétát.



Emlékeztetett: a magyar kormány ennek érdekében 2010 óta uniós társfinanszírozással több mint 1300 milliárd forint fejlesztési forrást tett elérhetővé a vállalkozások számára. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap az elmúlt három évben hazai forrásból 100 milliárd forinttal támogatta a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét. A Beszállító fejlesztési program 9 milliárd forint, az Építőipari támogatási program 28 milliárd forint keretösszeggel segítette a magyar cégeket, az Irinyi Tervből pedig 6 milliárd forint jutott a kis- és középvállalkozásokhoz - sorolta.



Palkovics László kiemelte: a kormány célja az, hogy a magyar gazdaság gerincét minél nagyobb mértékben a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások adják. Ezt a célt szolgálja a több mint ezer vállalkozó, számos szakmai szervezet bevonásával kidolgozott Magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája, a kkv-stratégia, amelynek hét pillére közé tartozik a digitalizáció, az innováció ösztönzése, a nemzetközi piacokon való megjelenés mellett a technológiaváltás is.



A korszerű technológiákkal való megismerkedésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezése, az országos lefedettségű Modern gyárak éjszakája programsorozat 19 megyében és Budapesten, összesen 73 helyszínen biztosít lehetőséget több mint 6 ezer látogató számára - tette hozzá Palkovics László.



Barta-Eke Gyula, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (Ifka Kft.) ügyvezető igazgatója a szervezők nevében elmondta: a Modern gyárak éjszakája programsorozaton az első évben 25 gyár és 2 ezer ember, a második évben 36 gyár és 2800 ember vett részt, idén pedig 73 üzem és több mint 6500 ember. A program fontos célja a példaértékűség, számos példát mutatnak be arra, hogy Magyarországon nemcsak a külföldi tulajdonú, de a magyar vállalatok is képesek megfelelni a kihívásoknak, és képesek az innováció és a kutatásfejlesztés területén világhírű eredményeket elérni.



Bíró Attila, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., ügyvezető igazgatója elmondta: vállalatuk évente több mint egymilliárd forintot fordít technológiafejlesztésre. Beszállítói listájukon számos kis- és középvállalkozás szerepel, amelyek részére nemcsak átadják az Ipar 4.0 fejlesztéseik során szerzett tapasztalataikat és tudást, de partnereiket ösztönzik is ezek alkalmazására.



Emlékeztetett, vállalatuk második alkalommal csatlakozott a Modern gyárak éjszakája országos programsorozathoz, melynek során a haszongépjárművek fékrendszereinek gyártási folyamatát mutatják meg az érdeklődőknek.



MTI