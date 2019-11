Hadsereg: Százhat torokból zengett az eskü

Megrendezték az alapkiképzést teljesített honvédek ünnepélyes katonai eskütételét Győrben, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél. Az idei, második alkalommal elindított, öt hetes alapkiképzést százhat katonának sikerült eredményesen befejeznie és esküt tennie a csapatzászló előtt.

A katonaszerencse is a kegyeibe fogadta az ünnepség „főszereplőit”, a családtagokat és a barátokat: kellemes őszi időben recsegtek a most már oly ismerős vezényszavak a bázis alakulóterének sokat látott betonja felett. Az alapkiképző század felsorakozott állományát és a vendégeket Könczöl Ferenc ezredes, az alakulat parancsnoka és Bereg Zsolt főtörzszászlós, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Légierő Haderőnemi Szemlélőség vezénylőzászlósa köszöntötte.

Az alakulat parancsnoka az eskütételt követő beszédében kiemelte: a most vállalt kötelezettség erkölcsi értelemben véve is erősebb az eskü szövegének egyszerű aláírásánál, mert az eskü kötelez. Mint az ezredes kiemelte, akik az esküt letették, „mindent megtettek, és hiszem, hogy a jövőben is mindent megtesznek, hogy a hazát méltó módon szolgálják. Október hetedikén 156-an vonultak be a győri laktanyába, hogy megkezdjék az alapkiképzést. Néhány hét elteltével, a mai napon 106-an tettek előttünk és családtagjaik előtt esküt. Önök azok, akik valóban akarták és fizikailag, szellemileg és lelkileg is alkalmasnak találtattak arra, hogy katonává váljanak.”

Jelentős és előremutató fejlesztések érintik a honvédség szinte teljes egészét. Erre emlékeztetett Könczöl ezredes is. „Akik most esküt tettek, azok olyan időszakban kezdik meg a szolgálatukat, amikor a Magyar Honvédség teljesen megújul. Ez alatt nemcsak a technikai eszközök modernizálását értjük a kor elvárásainak megfelelően, hanem a katonák minőségi életpályájának biztosítását is. Ez a megújulás azonban nem csak a hadsereg tagjainak jelent lehetőségeket, hanem a hazánkban élő embereknek is, hogy hazánkban, békében és biztonságban élhessenek” – tette tette hozzá a parancsnok.

