Egy éjszaka két medvét is elcsaptak Maros megyében

2019. november 15. 23:40

Egyre több nagyvad kóricál a közutakon. Úgy tűnik, az utóbbi hetekben Maros megyében medverajzás van: miután az elmúlt hónapban több súlyos medvetámadás is történt – ebből kettő halálos –, most két alkalommal is a közutakra tévedő nagyvadak voltak az áldozatok.

Mindkét incidens az erdélyi 15-ös főúton történt.

Az elsőhöz még csütörtökön este riasztották a szászrégeni rendőröket: egy Maroshévíz irányából Marosvécs felé tartó személyautó elé a település bejáratánál ugrott ki a medve, és a vezető már nem tudott fékezni, így elcsapta.

Az állat súlyosan megsérült.

Később egy férfi arról értesítette a rendőröket, hogy Petele közelében döglött medvét talált.

Az állat az út mellett hevert, valószínűleg ezt is elütötték.

Mindkét állatot átadták az illetékes vadászegyesületnek.

foter.ro