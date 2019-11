Szávay István is segített Jakab Péter elgáncsolásában

Valótlannak tartja a Jobbik pártigazgatója, hogy szerepe lett volna Jakab Péter elnöki ambícióinak megvétózásában. Szabó Gábor helyreigazítást kért lapunktól, ám a párt több választmányi tagja is megerősítette, Szabó és Szávay István erejüket és befolyásukat egyesítve hiúsították meg Jakab terveit.

Helyreigazítást kért lapunktól Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója a Jakab Pétert a pártbeli ellenfelei buktatták meg című írásunk miatt, amelyben több Jobbik-taggal is háttérbeszélgetést folytattunk. Azt írtuk: a Jobbik két pólusra oszlott, az egyik Jakab köre, míg a másik oldal fő egyénisége Szabó Gábor. A párttagok elbeszéléséből az is kitűnt, többen nem szerették volna, hogy Jakab Péter privatizálja a Jobbikot, elnökjelölti ambícióit pedig Szabó Gábor és köre vétózta meg.

A pártigazgató ez utóbbi állításunkat vonta most kétségbe, azonban, hogy egy klasszikust idézzünk: nem bontotta ki az igazság minden részletét. Lapunk mind a Jobbik országos választmányi ülése előtt, mind azután több taggal is beszélgetett a párton belüli viszonyokról, és ezekből egyértelműen az vehető ki, hogy Jakab Péter – azzal, hogy elnökségét az alapszabály módosításával két év helyett két és fél évig gyakorolta volna, valamint előre megnevezte azokat az alelnököket, akikkel együtt kívánt dolgozni – sokak szerint át akarta venni a teljes hatalmat a Jobbikban.

Szabó Gábor joggal féltette pártelnöki és országos választmányi elnöki posztját, így Jakab meggyengítésének érdekében egyesítette erejét Szávay Istvánnal, aki – miután azzal hencegett, hogy megvert egy zsidó nőt – kénytelen volt távozni a Jobbik frakciójából, mégis a mai napig komoly befolyással bír több száz tag felett. Kettejük összefogását az is indokolta, hogy Jakab emberei kiszorították volna a Szabó- és Szávay-féle érdekkört.

Szávay és Szabó tehát nem akarta, hogy Jakab Péter teljesen rátegye a kezét a Jobbikra, ezért egyesítve erejüket, ha hajszállal is, de 22:21 arányban megvétózták Jakab indulását. A párt belső ellenzéke egyébként Varga-Damm Andreát látta volna szívesen Jakab helyett az elnöki székben.

A pártigazgató amiatt is helyreigazítást kért, hogy lapunk bármely Jobbik-taggal beszélt volna a fentiekről. Ennek abszurditásán túl az igazság az, hogy többek mellett olyan személlyel is sikerült beszélgetnünk, aki maga is jelen volt az országos választmány október 29-i ülésén, ahol elmondása szerint pattanásig feszült a helyzet, és komoly indulatok kísérték az egyeztetést.

A Jobbik egy választmányi tagja arról beszélt, Szávay volt az, aki a küldöttek nagy részét körbetelefonálva igyekezett maga és Szabó mellé állítani minél több embert. „Hívott Pista, hogy mindenképpen meg kell akadályozni, hogy Jakab rátegye a kezét a Jobbikra” – fogalmazott lapunknak az egyik küldött.

Ismert, a Jobbik siralmas EP-szereplése után az elnökség lemondott, a tisztújító kongresszust az önkormányzati választás után tartotta volna a párt. Elsőként Jakab Péter jelentkezett be a vezetői posztra, azonban előre megszabott feltételeit az országos választmány nem fogadta el, így a májusi rendes tisztújításig a jelenlegi elnökség marad hatalomban.

