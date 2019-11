Fidesz: a Momentum az új SZDSZ

2019. november 16. 13:38

Új SZDSZ-nek nevezte a Fidesz-frakció szóvivője szombaton a Momentumot, amely szerinte nyíltan nemzetellenes politikát folytat.

Halász János budapesti sajtótájékoztatóján közölte: rövid idő alatt megmutatta igaz arcát a Momentum, és "nagyon ismerős ez az arc".

"Ez az új SZDSZ, durva külföldi befolyással és nyíltan nemzetellenes politikával" - fogalmazott.

Kijelentette: "szégyen és gyalázat", amit a Momentum a magyar nemzet ellen művel, hiszen Erdélyben nem a magyar, hanem a román pártoknak, Felvidéken pedig szintén nem a magyar, hanem a szlovák pártoknak kampányolt.

A Momentum Brüsszelben is a magyar érdekeket támadja, az Európai Parlamentben a "legvadabb bevándorláspárti szélsőliberálisok" közé tartozik - közölte Halász János.

"Még a NATO-nak és az Amerikai Kongresszusnak is leveleket írogatnak Magyarország ellen. Az sem titok, hogy Soros pénze van mögöttük, és a vezetésük is tele van a Soros-hálózatban kinevelt emberekkel" - fogalmazott.

Kérdésre válaszolva Halász János közölte: a Fidesz támogatja a köztársasági elnök illetményének emelésére vonatkozó javaslatot, mert az államfő a legfőbb közjogi méltóság, ezért helyes, ha más közjogi méltóság - az Országgyűlés elnökének - illetményéhez kapcsolják a fizetését.

Az államfő fizetése tíz éve nem emelkedett - tette hozzá a szóvivő, aki szerint azért is helyes lépés az emelés, mert több olyan országgyűlési képviselő is van, akinek magasabb a fizetése, mint a köztársasági elnöké.

A szóvivőt arról is kérdezték, hogy sajtóhírek szerint Mészáros Lőrinchez köthető cégek nyerték el az atlétikai sportcentrummal kapcsolatos területrendezési munkákat, holott még nem is biztos, hogy megépül a létesítmény.

Halász János közölte: Budapest jelentkezett egy esemény megrendezésére, így vannak folyamatok, amelyek már elindultak. Hozzátette: éppen azért sürgetik Karácsonyt Gergely főpolgármestert és az új városvezetést, hogy minél előbb mondjon véleményt, lesz-e atlétikai világbajnokság és kell-e a stadion.

Halász János kérdésre válaszolva nem értett egyet azzal az értékeléssel, hogy az önkormányzatokról szóló törvényjavaslattal a kormány az ellenzéki vezetésű településeket akarja büntetni.

Kijelentette: a javaslatot már az önkormányzati választás előtt kidolgozták. Példaként hozta az építési hatósági ügyeket, amelyekkel kapcsolatban először 2015-ben léptek, most pedig a tapasztalatok alapján várható változtatás.

A javaslat közösségi közlekedésre vonatkozó részéről szólva jelezte: a kormány egyáltalán nem kíván változtatni a forrásmegosztás jelenlegi szabályain, de ha az önkormányzatok ezt kezdeményezik, akkor erről lehet gondolkodni.

Az önkormányzati törvény ma is az egyik legfontosabb ügyként rögzíti a közösségi közlekedés működtetését, most mindössze annyi változik, hogy ezt a feladatot az első helyen említik majd, ahogyan azt Karácsony Gergely is megtette a kampányában - mondta Halász János.

MTI