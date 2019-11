Dárdait akarja vezetőedzőnek a Köln

2019. november 16. 15:32

Lipcsei Péter, Halmai Gábor, Dárdai Pál és Király Gábor a Puskás Aréna nyitóünnepségén 2019. november 15-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A német labdarúgó-bajnokságban utolsó előtti 1. FC Köln vezetősége Dárdai Pált szeretné vezetőedzőnek a november 9-én menesztett Achim Beierlorzer helyére.

A Bild beszámolója szerint a kölni klubnál három jelölt van a kispadra, közülük Dárdai az első számú, a magyar tréner válaszára vasárnapig várnak.



„Szeretnénk hétfőig megoldást találni. Tárgyalásokat folytatunk, amelyek még nem zárultak le” – idézi a német lap Frank Aehlig sportigazgatót.



Ha Dárdai igent is mond a kölnieknek, a klubnak még meg kell állapodnia a Herthával is, amellyel a 43 éves magyar edzőnek 2020-ig érvényes szerződése van. A Kicker úgy tudja, hogy a Köln vezetői részletekbe menő tárgyalásokat folytattak már a szabadságát töltő edzővel.



Amennyiben Dárdai Pállal nem sikerült megállapodni, s hírek szerint két további jelölt van a kölni kispadra: a korábban a Hamburgot és a Hoffenheimet is irányító Markus Gisdol, valamint a Stuttgart korábbi edzője, Markus Weinzierl.



Achim Beierlorzert nyáron nevezték ki az újonc 1. FC Köln vezetőedzőjévé, a csapat 11 mérkőzésen mindössze hét pontot gyűjtött, a 17., utolsó előtti helyen áll a Bundesligában.

Dárdai Pál négy és fél évig volt a Hertha BSC vezetőedzője, nyáron távozott a berlini kispadról, azóta nincsen csapata. Szerződése ugyanakkor nem szűnt meg a fővárosi klubnál, ahova pihenője után visszavárják, visszatérését követően pedig majd egyeztetnek arról, hogy a folytatásban milyen feladatot kap az egyesületnél. A magyar tréner korábban elmondta, a német élvonalból és külföldről is sok ajánlatot kapott, amelyeket eddig visszautasított.

hirado.hu - MTI