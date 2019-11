Újfent Bill Gates a világ leggazdagabb embere

2019. november 16. 16:23

A Bloomberg milliárdos indexe szerint Bill Gates megelőzte az Amazon vezérigazgatóját, Jeff Bezost, és nettó 110 milliárd dolláros vagyonával visszaszerezte a világ leggazdagabb emberének járó elismerést.

Az utóbbi két évben ez az első alkalom, hogy a Microsoft (MSFT) társalapítója tartósan az első helyen áll. A múlt hónapban egy kis ideig a Bezos elé került, miután az Amazon arról számolt be, hogy a szeptemberben véget érő harmadik negyedév nyeresége közel 28 százalékkal esett vissza a tavalyihoz képest, ám ez a pozícióváltás nagyon rövid életű volt.

Gates most a Microsoft növekedésének köszönheti az első helyet. A cég részesedése ebben az évben közel 48 százalékkal nőtt, ami hozzájárult az amerikai üzletember részesedési értékének növeléséhez. Októberben a Microsoft egy tízmilliárd dolláros felhőalapú számítástechnikai kormányprojektet is nyert az Amazonnal szemben, amely további pikantériát ad a Gates-Bezos vagyonversenynek, főleg, hogy igazságtalan elbírálásra hivatkozva az Amazon nemrég keresetet nyújtott be a Pentagon döntése ellen.

Bezos – aki válása során az Amazon részesedésének jelentős részét fizette ki a 25 éves feleségének, MacKenzie Bezosnak ebben az évben – jelenleg a ranglista második helyén áll 108,7 milliárd dolláros nettó vagyonnal.

Elképesztő pénzügyi helyzetét Gates nemrég a néhány demokratikus politikai jelölt – köztük a szenátor Elizabeth Warren – által előterjesztett vagyonadóra reagálva kommentálta: elmondása szerint eddig több mint tízmilliárd dollár adót fizetett be, és nem jelentene neki gondot, ha ez az összeg húszmilliárd dollárra emelkedne. Százmilliárd dollár befizetése esetén azonban már „el kéne kezdenie matekozni, hogy mennyi pénze marad”.

