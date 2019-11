Tűzfalcsoport: Magyar gazdasági csodáról ír az olasz sajtó

2019. november 16. 21:52

Az olasz nyelvű Tribuna Economica tekintélyes gazdasági napilap november 11-én magyar gazdasági csodáról ír beszámolójában, melyben az áll, hogy Rómában „Focus Ungheria” címmel szemináriumot tartottak, amit az Olasz Kereskedelmi Kamara szervezett az olaszországi magyar nagykövetséggel és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával közösen az olasz fővárosban – olvasható a Tűzfalcsoport legfrissebb nemzetközi lapszemléjében.

A rangos nemzetközi eseményt a Palazzo Falconieriben, vagyis Falconieri-palotában a Magyar Akadémián tartották. A szeminárium konkrét lehetőségeket kívánt teremteni az olasz gazdasági szereplők számára, hogy ott behatóbban is megismerhessék Magyarország adó-, pénzügyi és jogrendszerét, amely – a főbb makrogazdasági mutatók fényében – „a legnagyobb gazdasági növekedési ütemmel büszkélkedhet az európai országok között”.

A kezdeményezés fő célja az volt, hogy aktívan hozzájáruljon az olasz vállalkozások nemzetközivé válásának lehetőségeihez a közép-európai országban – a rangos felszólalók jelenlétének köszönhetően is szem előtt tartva azt a számos előnyt, amelyek a mai napig ideális gazdasági partnerré teszik Magyarországot.

„Az euró hiba volt” – A Magyar Nemzeti Bank kilépési mechanizmust szorgalmaz címmel közölt cikket a Huffington Post olasz kiadása a Financial Times beszámolójára hivatkozva, miszerint Matolcsy György jegybanki elnök a közös valutáról mint „francia csapdáról” beszél.

A cikk szerint az Európai Központi Bank új elnöke, Christine Lagarde első beszédének napján Matolcsy György szavai zajt kelthetnek, miután egy kilépési mechanizmus bevezetését is felveti az „eurócsapda” miatt. A Huffington Post itt utal arra, hogy az olasz fősodratú politikában is fölmerült a magyar javaslathoz hasonló megoldás. A lap idézi Matolcsyt arról is, hogy meg kell szabadulni attól a „káros dogmától”, amely szerint az euró volt a következő „természetes” lépés Nyugat-Európa egyesülése felé. A közös európai valuta egyáltalán nem lehetett sikeres, mert az előfeltételek szinte egyikét sem teljesítették. A cikk fő üzenete, hogy a csatlakozó országok reálgazdasága sosem tudott közel kerülni a megcélzott közösség gazdasági szintjéhez.

Goran Knezevic szerb gazdasági miniszter Budapesten tartózkodik, hogy részt vegyen Belgrád és Budapest Közös Gazdasági Együttműködési Bizottságának ülésén – tudósított november 12-én az olasz Agenzia Nova hírügynökség. A szerb sajtó szerint – írják – a miniszter a Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel való találkozón elnököl. Az ANSA olasz hírügynökség pedig arról számolt be, hogy a magyar ipari termelés volumene szeptemberben meglepetést is okozva, új erőre kapott, jóval meghaladva az előzetes várakozásokat: a munkanapokhoz igazítva 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. Ezt már az Erste Group Research feljegyzésére hivatkozva írja a hírgyűjtő portál, a magyar statisztikai hivatal friss adatai alapján.

Magyarország stratégiai szövetségre törekszik Oroszországgal és Törökországgal címmel november 8-án cikket közölt Deutsche Wirtschafts Nachrichten német gazdasági lap, amely szerint Orbán Viktor kormányfő jelentősen bővíti kapcsolatait a két meghatározó hatalommal. Azt is írják, hogy Magyarország jelenleg az egyetlen ország Európában, amely megfigyelői státuszt kapott a Türk Tanácsban.

tuzfalcsoport.hu