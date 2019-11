Nemzetközi kitüntetést kapott Kamuti Jenő

2019. november 17. 14:49

A Primo Nebiolo Medal névre keresztelt díjat olyan személyek kaphatják meg, akik sokat tettek az egyetemi sportért.

Újonnan alapított díjjal tüntette ki Kamuti Jenőt a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU): a Nemzet Sportolójának is megválasztott vívó az elsők között vehette át a szervezet alapításának 70. évfordulójára létrehozott, Primo Nebiolo Medal névre keresztelt díjat, mellyel az Universiadék 60 éves történelme előtt is tisztelegnek.



A kitüntetést a FISU végrehajtó bizottsága hozta létre, így elismerve azon kiváló személyeket és szervezeteket, akik, illetve amelyek sokat tettek az egyetemi sportért. A tőr egyéniben kétszeres olimpiai ezüstérmes sportoló - a Nemzetközi és a Magyar Fair Play Bizottság elnöke, aki tagja a MOB elnökségének és a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének is - pénteken részesült az elismerésben a FISU 36. közgyűlésének első napján tartott díjátadó ünnepségen, Torinóban.



"Nagy megtiszteltetés számomra a díj, annál is inkább, mert szép emlékeket idéz fel bennem, hiszen az első Universiade tőrversenyében aranyérmes lettem" - mondta az olimpia.hu oldalnak Kamuti Jenő.



A Prima Primissima-díjra jelölt magyar sportvezető - aki korábban a MOB főtitkári feladatait is ellátta - tőrvívásban ötszörös Universiade-győztes (egyéniben: 1959, 1961, 1963, 1965; csapatban: 1961) és kétszeres ezüstérmes (csapatban: 1959, 1963); párbajtőrvívásban pedig egyszer volt második helyezett (csapatban: 1963).



Az Olimpiai Érdemrenddel is kitüntetett Primo Nebiolo nagy tekintélyű olasz sportdiplomata volt, aki 1969 és 1989 között az Olasz Atlétikai Szövetséget vezette, közben, 1981-ben a sportág nemzetközi szervezetének első embere lett. 1999-ben - néhány hónappal azután, hogy újabb négy évre megválasztották -, 76 évesen hunyt el. Sportdiplomataként jelentős szerepe volt abban, hogy szülővárosa, Torino 2006-ban téli olimpiának lehetett a házigazdája. Őt választották 1961-ben az Universiadét rendező FISU elnökének, 1992-ben pedig tagja lett a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is.

m4sport.hu - MTI