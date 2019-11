Megszólal Berlinben az első arab rádió

2019. november 17. 16:35

Arab nyelvű rádióállomás indul hamarosan Berlinben, amelynek célja, hogy a mintegy húsz különböző arab országból érkező, több mint százezer fősre duzzadt közösség is megtalálja az igényeinek megfelelő médiatartalmat a német fővárosban. A MABB nevű médiatanács pénteken jelentette be a Radio Arabica jóváhagyását, amely – érvelésük szerint – növelni fogja a rádióprogramok kínálatának sokféleségét. A Deutsche Welle hírportálja azt írta, a Radio Arabica ismertetett programja szerint a berlini életet, kulturális, sport- és szórakozási lehetőségeket igyekszik majd lefedni, a zenei kínálatában pedig az arab népzene mellett a pop és a modern zene is megtalálható majd. Hansjürgen Rosenbauer, a MABB vezetője méltatta a rádió elindulását, illetve úgy nyilatkozott: a francia, az orosz, a török, a brit és az amerikai rádióműsorok mellett mostantól az arab közösség számára is elérhető lesz a kínálat.

A német fővárosban az 1960–70-es években kezdett el gyarapodni az arab közösség, amikor Nyugat-Németországba jelentős számú marokkói vendégmunkás érkezett a második világháború utáni Németország gazdasági újjáépítésének segítésére. A 80-as években, illetve a 90-es évek elején a libanoni háború miatt rengeteg libanoni és palesztin menekült Németországba, míg a 2000-es években az iraki háború növelte az arab populáció méretét. A migrációs válság kezdete óta gyakorlatilag folyamatosan duzzad a Szíriából és Irakból érkezők száma, újabban pedig Afganisztánból is egyre többen érkeznek. Egy 2017-es statisztika szerint körülbelül 133 ezren élnek a német fővárosban.

Az arab nyelvű rádióműsor egyébként egyáltalán nem számít kirívónak Európában: a BBC brit közszolgálati televízió volt az első, amely az 1930-as években rádió-, illetve televíziócsatornát kezdett el üzemeltetni arab nyelven, de később a France 24 és a Deutsche Welle is követte példáját. Jóllehet ezek célja nem az Európában élő közösség igényeinek kiszolgálása volt, az európai médiumok az arab régióval való kommunikációra tettek kísérletet.

A bevándorlás eredményeképp azonban az effajta műsorok is átértékelődtek, és az integráció egyik eszközeként tekintettek rá.

magyarnemzet.hu