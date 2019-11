Újraválasztották a demokrata párti kormányzót Louisiana államban

2019. november 17. 21:04

Újraválasztották John Bel Edwards demokrata párti kormányzót Louisiana államban.

Edwards, aki katolikus és ellenzi az abortuszt, 51:49 arányban győzte le republikánus kihívóját, Eddie Rispone vállalkozót a szombaton tartott választáson.

A republikánus jelölt mellett Donald Trump amerikai elnök csütörtökön személyesen kampányolt a déli államban, és még szombaton is többször arra buzdította a Twitteren a louisianaiakat, hogy voksoljanak a republikánus jelöltre.

Az eredményt széles körben úgy tekintik, mint újabb lakmuszpapírt, amelyet megmutatja a jövő évi elnökválasztásra készülő Trump támogatottságának mértékét.

A közelmúltbeli kormányzóválasztások vegyes eredményeket hoztak. Két héttel ezelőtt a szintén konzervatív Kentucky államban a demokrata párti kihívó, Andy Beshear legyőzte Matt Bevin republikánus kormányzót. Mississippi államban viszont a republikánusok könnyedén megtartották az ellenőrzést, Tate Reeves 52,1 százalékkal nyert a demokrata párti Jim Hood 46,6 százalékával szemben, részben Trump támogatásának köszönhetően.

Edwards a mélyen konzervatív déli államokban az egyetlen demokrata párti kormányzó. A kampányban az állam erősödő gazdaságának eredményeit hangsúlyozta. A választási eredmények kihirdetése után tartott győzelmi beszédében kijelentette: telefonon beszélt vetélytársával, és egyetértettek abban, hogy "a kampánynak vége, és a közös szeretet Louisiana iránt fontosabb, mint a pártos nézetkülönbségek, amelyek néha megosztanak".

Rispone a gazdasági tapasztalataira hivatkozott és "politikai kívülállóként" írta le magát, kampányában elsősorban az adórendszer megváltoztatását ígérte. A vereség után megköszönte Donald Trumpnak, hogy mellette kampányolt. Az amerikai elnök és a Republikánus Párt is nagyon intenzíven kampányolt a politikai újonc Rispone mellett. A párt kétmillió dollárt költött a kampányra, Donald Trump pedig háromszor is járt Louisianában. Pénteken Mike Pence amerikai alelnök is beszállt a kampányba.

A republikánus győzelmet elemzők már eleve kétségesnek tartották. Louisianában ugyanis John Bel Edwardsot határozottan konzervatív demokrata politikusként tartják számon. Nem csupán az Amerikát megosztó abortusz kérdésében, hanem a fegyvertartás ügyében is konzervatív nézeteket vall, a kampányban pedig kerülte Donald Trump bírálatát. Egyik televíziós reklámjában még sürgette is az elnök látogatását Louisianában.

MTI