Történelmi áttörést jelenthet a rákmegelőzésben egy magyar szoftver

2019. november 18. 10:13

Egy magyar, rákkutatásban használt fejlesztés nyerte meg az idei Get in the Ring! V4 regionális startup- és innovációs versenyt. A szoftver segítségével meg lehet találni azokat a géneket, amelyek egy adott személynél a daganatot okozzák és a személyre szabott terápiát lehet használni - mondta az InfoRádiónak az Oncompass Medicine tudományos igazgatója, Peták István.

Tulajdonképpen egy olyan orvosi szoftvert fejlesztettek ki magyar kutatók, amit arra tud használni az orvos, hogy megtalálja az orvos a terápiát minden egyes olyan génre, génhibára, ami emberi adganatot okozhat, minden egyes beteg esetében - ismertette az InfoRádióval az Oncopass Medicine tudományos igazgatója, Peták István.

"Ennek az az alapja, hogy ma tudjuk, a daganatos betegségeket génhibák okozzák, ezeknek a géneknek a többségét ismerjük, és ezeket ki tudjuk mutatni molekuláris diagnosztikai módszerekkel a daganat szövetében. Egyre több olyan, célzott gyógyszer kifejlesztésére kerül sor, amelyek közvetlenül ezekre a génhibákra hatnak. Ebben a pillanatban már több mint 125 célzott gyógyszer van forgalomban" - részletezte Peták István.

A génhibát az új szoftver tehát még azelőtt megtalálja, hogy kialakulna maga a daganat. "A génhibák 90 százaléka szerzett, ami azt jelenti, hogy az életünk során alakulnak ki, és ezek miatt jön létre a daganat. Végül is ezek a génhibák a daganatok okai. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van 25 ezer génünk, és ebből 600 olyan, ami a sejtek osztódását szabályozza, és ha ebben a 600 génben van hiba, akkor ezek a hibás gének hibás fehérjéket termelnek, és ezek a hibás fehérjék hibás parancsokat adnak a sejteknek az osztódásra, és ez a hibás működés az oka a daganatoknak.

Ha tehát a beteg olyan gyógyszert kap, ami meggátolja ezt a hibás folyamatot, akkor le lehet állítani a sejtosztódást vagy le lehet pusztítani a daganatot" - részletezte Peták István. Úgy látja, ez az emberiség történetében egy történelmi lépés lehet, hogy a daganatokat végre "oki szinten" lehet, személyre szabottan kezelni. Az eszköz már regisztrált orvosi eszköz is Európában, 23 onkológiai centrum partnere is a fejlesztőnek, és több ezer beteg esetében már meg is történt a szoftver segítségével az az elemzés, amivel az orvos munkáját segíteni tudják. A megfelelő kezelést aztán már a kezelőorvos választja ki a betegek számára.

InfoStart