Ankara: 133 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot gülenizmus gyanújával

2019. november 19. 08:39

Elfogatóparancsot adott ki kedden 133 ember, köztük 82 aktív szolgálatos katona ellen a nyugat-törökországi Izmir város főügyészsége azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei törökországi puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A katonák a vádak szerint telefonon kommunikáltak a gülenista mozgalom azon megbízottjaival, úgynevezett "tanítómestereikkel", akik a hadseregen belül végzett tevékenységükért feleltek.



Az érintettek között van három jelenlegi ezredes, öt őrnagy, öt százados, 12 főhadnagy és 54 altiszt, valamint két korábbi ezredes, két alezredes, három százados, továbbá 14 egykori kadét is.



A keddi rendőri műveletek Törökország 81 tartományából 45-re terjednek ki. A hatóságok 101 gyanúsítottat már őrizetbe vettek.



A török vezetés az 1999 óta az Egyesült Államokban élő, török származású Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatát vádolja a 2016-os hatalomátvételi kísérletért. A hitszónok tagadja, hogy bármi köze volt a történtekhez. Ankara szerint a mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az államigazgatásba, így a hadseregbe is.



Törökország Gülen hálózatát terrorszervezetté nyilvánította, így a rendszeres tisztogatások nem közvetlenül csak az összeesküvőket sújtják, hanem a mozgalom tagjait és Gülen támogatóit is, ami miatt számos nemzetközi bírálat érte a török vezetést.



2016. július 15. éjszakáján összeesküvők elfoglalták Ankarában a katonai főparancsnokság és az állami média, a TRT épületét, Isztambulban pedig lezárták az első Boszporusz-hidat. A puccsisták lánctalpas harci járművekkel törtek ki a laktanyákból, majd vadászrepülőik és helikoptereik légicsapásokat mértek a parlamentre és az országos rendőr-főkapitányság székházára. Recep Tayyip Erdogan török elnök az utcára szólította a lakosságot, amely végül megakadályozta az államcsínyt. Hivatalos összesítések alapján az incidensben 251 ember halt meg, 2194 pedig megsebesült.

MTI