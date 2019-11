Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli az Erdélyi Múzeum-Egyesület

2019. november 19. 13:48

Fennállásának 160. évfordulóját és a magyar tudomány napját ünnepli konferenciasorozattal az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), ebből az alkalomból kiállítás nyílik az egyesület kevésbé ismert iratanyagából - közölték kedden a szervezők.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2002 óta szervezi meg A Magyar Tudomány Napja Erdélyben című fórumát, amit az idén pénteken és szombaton tartanak. Első nap plenáris előadások lesznek, a második nap az EME hét szakosztálya és fiókegyesületei tartják meg a saját tudományterületükhöz szabott konferenciájukat. Az idei alkalom azért különleges, mert az EME megalakulásának 160. évfordulóját is ünneplik. A szervezők emlékeztetnek, hogy ez a magyar tudományosság ünnepe is, hiszen az intézmény fennállásának több mint másfél évszázada alatt született eredményeik nemcsak az erdélyi magyar tudományos örökséget gazdagították, hanem szervesen hozzájárultak az összmagyar tudományossághoz. A rendezvény fővédnöke a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke.



A megnyitón, országos bemutatóként műsorra tűznek egy alkalmi zeneművet, amelyet az EME alapításának hírét üdvözölve, Peter Willek salzburgi zeneszerző ajánlott 1856-ban gróf Mikó Imrének. Ünnepi plenáris előadást tart Bokor József, az MTA alelnöke az úgynevezett okos, illetve különböző mértékig autonóm légi és földi járművekről. A szervezők több fiatal kutatót is felkértek előadások megtartására, így a kolozsvári Kis Boglárka Mercédesz geológus a Keleti-Kárpátok különleges gázömléseiről, a mofettákról, Papp Kinga, az EME tudományos kutatója báró hadadi Wesselényi Kata kéziratos imakönyveiről értekezik. A marosvásárhelyi Fábián Zoltán a háromdimenziós röntgen imagisztikai megoldásokról, virtuális modellekről tart előadást, Fazakas Csaba geográfus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara Kertészmérnöki Tanszékének vezetője pedig a változó éghajlat és a talajtakaró kölcsönhatásáról fog beszélni.

A kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban kiállítást rendeznek az egyesületnek a könyvtárban őrzött iratanyagából, a tárlat a nagyközönség, de még a szakmai közönség előtt is kevéssé ismert kéziratokat és nyomtatványokat tesz közszemlére.



Az egyesületet Erdély magyar tudományos akadémiájaként alapította gróf Mikó Imre 1859-ben. Az akadémia 40 éves kényszerszünet után 1990-ben alakult újra, 2002 óta a Magyar Tudományos Akadémia testvérszervezete. Az EME hét szakosztályba tömöríti az erdélyi magyar tudományos élet kiválóságait. Konferenciákat szervez, könyveket ad ki, folyóiratot jelentet meg, az elmúlt 30 évben elsősorban magyarországi pályázati forrásokból tartotta fenn magát.

MTI