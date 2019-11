Újabb titkos megbeszélést folytatott Soros és Timmermans

2019. november 19. 14:55

Ismét a nyilvánosság teljes kizárásával találkozott Frans Timmermans, az Európai Bizottság tagja Soros György tőzsdespekulánssal Brüsszelben. Mindez az EB hivatalos honlapjáról derült ki számunkra. Az átláthatóságért szóban síkra szálló szereplők most nem voltak olyan közlékenyek, mivel semmilyen információt nem osztottak meg arról, hogy miről is tárgyaltak. Nagy valószínűséggel a migránskvóták felgyorsításáról egyeztettek. Soros és Timmermans az utóbbi években szinte havonta találkozott.

Brüsszelben találkozott hétfőn az amerikai tőzsdespekuláns Soros Györggyel Frans Timmermans, az Európai Bizottság tagja - derült ki a bizottság hivatalos naptárából. Bár mindkét fél szóban mindig az átláthatóság mellett kardoskodik, de titkos tárgyalásukról semmilyen képet, vagy hírt nem adtak ki. Timmermans és Soros minden bizonnyal a migránskvóták bevezetéséről egyeztetett, mivel a korábbi években mindig ez volt a fő téma kettejük titkos találkozóin.

Vele találkozott a legtöbbször Soros

Az amerikai tőzsdespekuláns és Timmermans legutóbb szeptember 23-án találkozott egymással New Yorkban. Ez is azt támasztotta alá, hogy a leköszönő Juncker-féle Európai Bizottság jogállamiságért felelős alelnöke Soros György embere. A magyar kormány éppen ezért nem támogatta személyét a bizottsági elnöki székéért.

Ahogy arról már korábban az Origo is beszámolt, Timmermans volt az egyik olyan EU-s vezető, akivel a legtöbbször találkozott a spekuláns az elmúlt években, és

számos alkalommal kifejtette, hogy nagyra tartja, és többször meg is védte az amerikai spekulánst.



„Semmi kétségem afelől, hogy őszintén és igazán elkötelezett a szabadság, a demokrácia és a polgárainak egyenlő jogokat biztosító nyílt társadalom mellett. Ezt az elkötelezettséget magam is osztottam szakmai pályafutásom során, és az utolsó leheletemig ragaszkodni fogok hozzá" – mondta el korábban Sorosról.

Rendszeres egyeztetések

A nyilvánosan elérhető adatok szerint Frans Timmermans 2015 szeptemberében New Yorkban tartott megbeszélést „ismeretlen témában" a Soros által irányított Open Society European Policy Institute (OSEPI) munkatársaival, majd 2017 áprilisában részt vett Brüsszelben egy meetingen Sorossal, aki előtte levő napon éppen Junckerral egyeztetett „ismeretlen témában".



Timmermans egyébként azóta is rendszeresen egyeztet a filantróp szervezetével – vagy személyesen a tőzsdespekulánssal -, 2018-ban például háromszor is találkoztak:

áprilisban, júniusban és novemberben, ekkor Európa jövőjét vitatták meg.

Frans Timmermans soha nem mondott ellent Sorosnak

Egyebek mellett arra kerestek választ, hogyan lehet az uniós tagországokat összetartani és megerősíteni.



Soros emberei gyakorlatilag az unió „kormányüléseinek" rendszeres résztvevői, szinte hetente jártak Junckerék nyakára.



Timmermans Magyarország egyik legagresszívabb uniós bírálója, Sargentini mellett éppen az uniós alelnök szidta a legtöbbet Magyarországot.

origo.hu