Sorsdöntő Eb-selejtezőt játszik a magyar válogatott

2019. november 19. 15:54

Ma este sorsdöntő Eb-selejtezőt játszik a magyar labdarúgó-válogatott Walesben, a Cardiff City stadionjában. Ha Dzsudzsák Balázsék győznek, akkor alanyi jogon kijutnak a jövő évi Európa-bajnokságra – hangzott el az M1 Nemzeti sporthíradójában.

Az aréna nem lesz ismeretlen Nagy Ádám számára, aki klubcsapatával, az angol másodosztályban szereplő Bristol Cityvel épp az előző fordulóban játszott bajnoki mérkőzést ebben a stadionban. Nagy Ádám elmondta: Wales ellen csak igazi csapatként lehet esélye a magyar válogatottnak.

„A mi erősségünk abban lehet, hogy nálunk nincs egyénieskedés, hanem mi, mint csapat tudunk jól együttműködni” – fogalmazott Nagy Ádám.



Egyetlen győzelem választja el a kijutástól a válogatottat

Busszal indult, majd repülővel folytatta útját hétfőn Wales felé a magyar válogatott, amelyet egyetlen győzelem választ el attól, hogy kijusson a jövő nyári Európa-bajnokságra.

Marco Rossi csapata a Puskás aréna pénteki nyitómérkőzése után kedden Cardiffban biztosíthatja helyét az Eb-n. A szövetségi kapitány több kulcsemberére sem számíthat, de úgy érzi, a rendelkezésére álló játékosok felkészülten és magabiztosan állnak a feladathoz.

„Voltak kényszerű döntések, de a taktika és a kezdőcsapat is összeállt a fejemben. Nem titok, hogy balhátvéd poszton Nagy Zsolt játszik majd, aki jól mutatkozott be Uruguay ellen és Cardiffban is képes lesz megfelelő teljesítményt nyújtani. Minden apró részletre kiterjedően felkészültünk a walesiek játékából, és arra törekszünk, hogy kihasználjuk a gyengeségeiket” – nyilatkozta Marco Rossi.

A szövetségi kapitány hozzátette: Uruguay ellen bizonyította, hogy egy erős riválissal szemben is versenyképes tud lenni.

Pátkai gólja döntött a budapesti meccsen

A két csapat júniusi, budapesti mérkőzésén Pátkai Máté gólja döntött. A Fehérvár középpályása az elutazás előtt úgy fogalmazott: a hiányzók nem jelenthetnek kifogást, a cardiffi selejtező pedig jó lehetőség mindenki számára, hogy bizonyítsa, helye van a válogatottban.

Holender Filip és Pátkai Máté a Magyarország–Wales Európa-bajnoki selejtező mérkőzés után a budapesti Groupama Arénában 2019. június 11-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„Talán a walesi csapaton még nagyobb a nyomás, hiszen hazai pályán játszanak, második kalapból, tőlük talán elvárás is az Eb-re való kijutás, úgyhogy ilyen értelemben nekünk türelmesnek kell lennünk az egész meccsen. El lehet dönteni a meccset a 80-85. percben is, nem kell kapkodnunk” – közölte Pátkai Máté.

Több mint másfél ezer magyar szurkolót várnak a vendégszektorba

Ezerhatszáz magyar szurkoló buzdítja majd a válogatottat a vendégszektorból, de vannak olyan drukkerek is, akik oda már nem kaptak jegyet. A legtöbbjük az Egyesült Királyságban él, sokan érkeztek Londonból, és többen Cardiffból is – közölte a közmédia helyszíni tudósítója.

A Cardiff City Stadiontól a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) által biztosított buszokkal utazhatnak a magyar szurkolók a repülőtérre az esti Wales elleni Európa-bajnoki selejtező után.

Az MLSZ Facebook-oldalán jelezte: a közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődő találkozó késői befejezése miatt csak korlátozott tömegközlekedési lehetőségek állnak rendelkezésre, a légitársaság pedig nem biztosít transzfert az éjszakai gép eléréséhez.

„Mivel a nagyjából 650 szurkoló hazajutása emiatt veszélyben forgott, az MLSZ vezetősége úgy döntött, hogy megszervezi és kifizeti a szurkolók utazását a reptérre a mérkőzés lefújása után” – olvasható a bejegyzésben.

A kedden 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

hirado.hu