USA-képviselőházi meghallgatáson egy tanú: "felkérték" Kijevben védelmi miniszternek

2019. november 19. 20:41

Alexander Vindman alezredes, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács ukrán születésű tanácsadója az amerikai képviselőházban az Ukrajna körüli vitában folyó meghallgatások egyik tanúja kedden azt állította, hogy felkérték Kijevben védelmi miniszternek.

A Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását lehetővé tévő folyamat (impeachment) előkészítő szakaszát jelentő meghallgatások a nyilvánosság előtt november 13-án kezdődtek az amerikai képviselőházban.



Vindman alezredes, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács ukrán születésű tanácsadója kérdésre válaszolva állította, hogy felkérték őt a védelmi miniszteri posztra Ukrajnában. Elmondta: a felkérést háromszor is megismételték, mindháromszor visszautasította és értesítette róla munkahelyi vezetőit és az illetékes amerikai elhárító szerveket. "Amerikai állampolgár vagyok, gyermekkoromban érkeztem az Egyesült Államokba" - fogalmazott Vindman, hozzátéve, hogy soha nem tudta, vajon a felkérés komoly volt-e.



A három parlamenti bizottság - a hírszerzési, a külügyi és az ellenőrzési - közös meghallgatásán kedden délelőtt Jennifer Williams, Mike Pence alelnök munkatársainak egyike, orosz és ukrán ügyekben illetékes tanácsadója és Vindman jelent meg.



Korábban mindketten megjelentek már a törvényhozók előtt, de akkor zárt ajtók mögött tettek tanúvallomást. Korábbi vallomásaik után Williamst és Vindmant Donald Trump amerikai elnök a Twitteren a "soha Trumpot" elnevezéssel illetett, az ellene erőteljesen fellépők táborához sorolta.



Az ülést megnyitó nyilatkozatában Adam Schiff, a hírszerzési bizottság demokrata párti vezetője "politikai korrupciónak" minősítette azt, hogy Donald Trump júliusban telefonon felvetette Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy a korrupció ellenes harc jegyében kivizsgáltathatná Joe Biden volt alelnök és a demokraták jelenlegi egyik elnökjelölt-aspiránsa és fia Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeit.



Nyilatkozatot tett a republikánusok nevében Devin Nunes is. A republikánus politikus konkrét példákat sorolt a sajtóból arra, hogy szerinte hogyan ferdítik el a valóságot és állítottak valótlanságokat a korábbi meghallgatások után azért, hogy Trump ellen hangolják a közvéleményt. Nunes "a Demokrata Párt bábjainak" minősítette a média egyes tagjait. Felvetette azt is, hogy a demokrata törvényhozók összejátszottak azzal a kiszivárogtatóval, aki hírt adott Trump és Zelenszkij telefonbeszélgetéséről.



Mind Jennifer Williams, mind Alexander Vindman "szokatlannak" és "nem megfelelőnek" minősítette a két elnök telefonbeszélgetését. Egyikük sem hallotta közvetlenül, csak valaki beszámolt nekik a vitatott telefonbeszélgetésről. Vindman ugyanakkor - kérdésre válaszolva - elismerte: egyetlen ukrajnai politikustól sem hallotta, hogy akár Donald Trump, akár más nyomást gyakorolt volna rájuk Bidenék ügyeinek vizsgálata érdekében.



Donald Trump a meghallgatás közben a Twitteren emlékeztetett arra: Vindman állításával megerősítette azt, amit Vagyim Prisztajko ukrán külügyminiszter nyilatkozott a napokban Kijevben. Az amerikai sajtóban is közölt nyilatkozatában Prisztajko leszögezte: soha nem volt közvetlen kapcsolat az Ukrajnának adott amerikai katonai segély késlekedése és Bidenék ügyeinek esetleges vizsgálata között, és Gordon Sondland, az Egyesült Államok Európai Unióhoz akkreditált nagykövete szintén soha nem kapcsolta össze a katonai segély és a vizsgálatok ügyét.



Vindman nem hozott fel újabb, eddig ismert tényeket, hanem a kérdésekre válaszolva többnyire értelmezte az amerikai elnök telefonbeszélgetését, Donald Trump Ukrajna-politikáját, és saját véleményét fűzte hozzájuk. Adam Schiff kérdésére, vajon a Trump által felvetett vizsgálat értelmezhető-e kérésként, azt válaszolta igen. Majd Schiff megkérdezte: "ez nem volt kétséges, ugye?" Mire Vindman azt mondta, hogy szerinte nem.



Jim Jordan republikánus képviselő a meghallgatáson feltette a kérdést, mi a végső céljuk a demokratáknak, majd úgy fogalmazott, szerinte már a Trump-Zelenszkij-telefonbeszélgetés előtt elhatározták, hogy a Mueller-bizottság vizsgálatai után impeachment-eljárást fognak indítani Donald Trump ellen.



Az impeachment-eljárás az elnök alkotmányos elmozdítását célzó folyamat. A mostani meghallgatások ennek előkészítését célozzák. A demokraták azzal érvelnek, hogy Donald Trump, visszaélve hatalmával, idegen országot kért fel amerikai állampolgárok, köztük az egyik politikai vetélytársa elleni vizsgálatra.



MTI