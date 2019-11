Bukarest: Iohannis és Dancila párhuzamos rendezvényeken támadták egymást

2019. november 19. 21:18

Közvetlen vita helyett párhuzamos rendezvényeken válaszoltak újságírók kérdéseire, és egymást támadva próbálták a választókat a maguk oldalára állítani kedden a romániai elnökválasztás második fordulójába jutott Klaus Iohannis jobboldali államfő és Viorica Dancila szociáldemokrata exkormányfő.

Dancila diktátori hajlamú, felfuvalkodott, de konkrét eredményeket felmutatni képtelen, részrehajló, a valós vitát kerülő, gyáva embernek nevezte Iohannist és azt ígérte, hogy ha megválasztják, ő valamennyi román elnöke lesz és a románok nemzeti méltóságát fogja védelmezni.



A parlament épületében tartott több órás sajtóértekezletén a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke azt állította, több eredményt ért el másfél éves kormányfői tevékenysége során, mint Iohannis ötéves elnöki mandátuma alatt.



Rámutatott: a PSD-kormányok három éve alatt a minimálbér több mint másfélszeresére nőtt, megháromszorozódott az orvosok bére, 80 százalékkal emelték a tanárok fizetését. Ezzel szemben szerinte Iohannis semmivel nem szolgált rá az államfői javadalmazásra, egyedüli elfoglaltsága a PSD-kormány munkájának akadályozása volt.



Dancila azt ígérte: államfőként nem rombolni, hanem építeni fog, azon lesz, hogy a fiatalok büszkén vállalják románságukat, és nem magyarázkodni fog, ha Brüsszelbe utazik, hanem harcolni Románia érdekeiért.



Iohannis azt állította: első ötéves mandátuma azzal telt, hogy megvédje a román jogállamiságot a Szociáldemokrata Párt (PSD) támadásaitól, és ahhoz kért választói felhatalmazást, hogy elkezdhesse a "normális Románia" építését.



A tisztségben lévő elnök az egyetemi könyvtárban mintegy kétszáz hallgató jelenlétében vett részt pódiumbeszélgetésen kilenc általa kiválasztott vezető újságíróval és politológussal, amelynek során úgy értékelte: az államfői jogkörök birtokában sikerült megakadályoznia, hogy a PSD - néhány bűnöző megmentése érdekében - maga alá gyűrje az igazságszolgáltatást, és sikerült "Európában tartania" Romániát.



"Lehet, hogy szerénytelenül hangzik, de nélkülem a jogállamiság összeomlott volna" - sommázta Iohannis.



Az elnök megismételte: azért hárította el Dancila kihívását, mert nem legitimálhatta egy nyilvános vitával a jogállamiságot aláásó PSD államfőjelöltjét. Úgy értékelte, ideje a PSD-t egy időre ellenzékbe küldeni, hogy "legyen ideje demokratizálódni", és el lehessen kezdeni azokat az intézményi reformokat, amelyek az állampolgár szolgálatába állítják az államapparátust, elindítva Romániát a modernizálás útján. Ehhez nemcsak saját pártja, hanem a versenyből kiesett jelölteket támogató pártok szavazóira, többek között a romániai magyarok támogatására is számít.



Az RMDSZ "fiatalos, és laza" kampányt hirdető államfőjelöltje, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök egyik nyilatkozatára utalva Iohannis azt mondta: ő is "vagány" országot akar, akárcsak a romániai magyarok, és kifejezte meggyőződését, hogy vele együtt ezt meg is valósíthatják.



Románia több mint 18 millió szavazópolgára vasárnap választja meg az ország elnökét a következő öt évre, a két versenyben maradt jelölt, Klaus Iohannis és Viorica Dancila közül. A választási kampány szombaton reggel 7 órakor ér véget.

MTI