Baranyi a Fradi támogatását bírálta

2019. november 20. 14:14

– A tények ismeretének teljes hiánya látszik abból, hogy Baranyi Krisztina, Ferencváros független polgármestere a Fradinak juttatott önkormányzati forrásokat a versenysport támogatásának nevezte. A vezetésem alatt a IX. kerületben a versenysportok soha nem kaptak, nem is kaphattak önkormányzati támogatást. Az FTC-hez az önkormányzattól érkező évi ötvenmillió forintos keretösszegből kizárólag az utánpótlást dotáltuk, nem pedig a profi labdarúgást – jelentette ki tegnap lapunknak Bácskai János (Fidesz), Ferencváros korábbi polgármestere a Baranyi által a Digi Sportnak mondottakkal kapcsolatban.

Hangsúlyozta: abból a húszmilliós keretből, amelyet Baranyi szerint ugyancsak a versenysportra fordítottak, valójában az utánpótlást, valamint különböző szabadidős tevékenységeket támogattak, s a pénzre a futballon kívül más sportszakosztályok, civilek és hobbikörök is pályázhattak.

– Az ötvenmilliós keret ebben az évben 120 millió forintra módosult az FTC jubileumi évfordulója miatt, s ebből az összegből egy nagyszabású fotókiállítás mellett ugyanúgy a tömegsportnak minősülő utánpótlást támogattuk, ahogy a hagyományokhoz híven az Albert Flórián Alapítványt is – fejtette ki Bácskai János.

Baranyi Krisztina a Digi Sport Reggeli start című műsorában egyoldalúnak nevezte a a Ferencváros sporttámogatását, mert az FTC-nek évi ötvenmilliót adtak szabadfelhasználású forrásként, s szerinte a körülbelül húszmilliós sportpályázati támogatások nagy része is odament. – Kizárólag versenysportra felhasználni önkormányzati forrásokat az nem annyira megmagyarázható, ezért sokkal többet szeretnénk tömeg- és diáksportra fordítani az ötéves ciklusban – fogalmazott, hozzátéve: inkább a tömeg- és diáksportra költene, mint a versenysportra. Bár Baranyi polgármesteri minőségében kilátogatott például a Fradi–Újpest rangadóra, korábban többször is arról beszélt, hogy már régóta nem néz magyar focit.

Kiment az FTC–Újpest rangadóra is, bár korábban azt mondta, nem néz magyar focit Fotó: YouTube

Az interjúban az atlétikai stadion is szóba került, amellyel kapcsolatban Baranyi azt hangoztatta, szívesen beszélget a világbajnokság szervezőivel, és akár meg is lehet győzni a létesítmény szükségességéről. – Talán az atlétikai stadion esetében is lehetne kompromisszumot kötni, de egyelőre még nem jött ilyen ajánlat – hangsúlyozta. Mint ismert, a ferencvárosi polgármester egyedül az atlétikai stadion megépülését kifogásolta a Déli Városkapu program sportberuházásai közül.

