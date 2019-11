Végül kifizette az LMP a gyűlöletkarmestert

2019. november 20. 14:59

Peren kívüli megegyezéssel lezárult az LMP és Ron Werber (képünkön) pere – értesült kedden a Magyar Narancs. Az izraeli kampánytanácsadó tavaly a parlamenti választás előtt egy hónappal távozott a kampánycsapat éléről, és be is perelte a pártot, mert szerinte az szerződést szegett, valamint 11 millió forinttal tartozott is neki. A peren kívüli megállapodás tartalma titkos, de annyi kiderült, hogy az LMP kifizette az összeget, amelyet Werber kért. Az nem biztos, hogy épp 11 millióról van szó, azt ugyanis nem tudni, volt-e bármilyen prémium, amelyet a parlamentbe jutáshoz vagy bizonyos százalék eléréséhez kötöttek. A bíróság ezzel megszüntette az eljárást.

Ron Werber 2005-ben. Fotó: Mark H. Milstein / Northfoto

Emlékezetes: 2017-ben robbant a hír, hogy a gyűlöletkarmesterként emlegetett kampányguru szolgáltatásait az LMP veszi igénybe. Werber 2002-ben vezette az MSZP választási kampányát, a magyar társadalom ekkor ismerhette meg a valódi, professzionális gyűlöletkampányt. Az izraeli szakember dolgozta ki például azt a stratégiát, hogy a kettős állampolgárságnál jóval kevesebb jogkört biztosító kedvezménytörvényt olyan életveszélyes jogszabálynak állítsák be, amely 23 millió román elözönlésével fenyegette az országot. Ő jellemezte a Fideszt fasiszta pártként és démonizálta Orbán Viktort. A kampányguru egyébként az LMP-nek kifejezetten azt tanácsolta, hogy a DK-val semmiképpen sem szabad összeállnia, mert Gyurcsány Ferenc „mérgező, vállalhatatlan jelenség”.

