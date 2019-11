Borbély Lénárd: Még a csepeli DK is támogatja az atlétikai centrum beruházását

2019. november 20. 16:50

A csepeli önkormányzat többsége támogatja az atlétikai stadion felépítését és a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti megrendezését. A keddi Magyarország élőben című műsorunkban a képviselő-testület hétfői döntéséről Borbély Lénárd polgármestert kérdeztük.

Még a DK csepeli szervezete is támogatásáról biztosította az atlétikai centrum beruházását – jelentette ki Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere Magyarország élőben című műsorunkban azt követően, hogy az ügyben rendkívüli önkormányzati ülést hívott össze. A politikus kifejtette: a beruházás óriási városfejlesztési lehetőséget jelent a kerület számára.

Borbély Lénárd kedden egyeztetést kezdeményezett Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Csepel polgármestere a többi között arra kéri a főpolgármestert, hogy ne alkalmazzon kettős mércét.

Karácsony Gergely úgy nyilatkozott korábban, hogy semmilyen sportfejlesztést nem támogat Budapesten – emlékeztetett a kormánypárti polgármester. Ehhez képest Kispesten, ahol ellenzéki polgármester van, ott mégis támogatta a kispesti stadion beruházását. Azt gondolom helyesen is tette, én is támogattam volna a helyében és támogatom is. Szerintem a sport nagyon fontos az emberek életében és a sportra való nevelés is. Mégis, ha más kerületben támogatja ezt, akkor Csepelen is tegye meg – tette hozzá Borbély Lénárd.

HírTV